Зеленский призвал союзников не тянуть с поставками Abrams в Украину 1 27.01.2023, 21:59

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«Может быть слишком поздно».

В Соединенных Штатах Америки зафиксировали передвижение эшелона с военной техникой, в том числе тяжелыми танками Abrams и БМП Bradley, но президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада сократить интервал между принятием решений о поставках танков и реальной их передачей.

Как сообщает «Апостроф», об этом глава украинского государства рассказал в интервью телеканалу Sky News.

Зеленский отметил, что часть оружия, которое пообещали поставить партнеры, уже в Украине, но часть все еще не доехала.

- Количество танков и срок, когда они до нас могут доехать, играют неотъемлемую и сверхважную роль по сравнению с тем, какое и когда было принято решение, - сказал он.

Он также упомянул о сроках поставки танков Abrams со стороны США, отметив, что боевая техника может прибыть в Украину слишком поздно.

- Поздно. Но я не знаю реальной ситуации в эту минуту, когда они должны быть, когда Америка даст нам Abrams. И я не знаю реально, когда именно прибудут танки из Европы, - сказал президент Украины.

Стоит отметить, что представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил CNN, что поставка танков Abrams «займет много месяцев», отказавшись отвечать, верит ли он, что танки развернут в Украине хотя бы до конца 2023 года.

- Я не хочу вдаваться в конкретику, поскольку мы до сих пор разрабатываем планы, но это займет много месяцев, - сказал Кирби.

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