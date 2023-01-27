Россияне снова накрыли огнем Херсонскую область

Россияне снова накрыли огнем Херсонскую область1
- 27.01.2023, 22:14
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Есть погибшие и раненые.
В результате обстрела Херсона и области погибли две женщины, по меньшей мере пять человек ранены, нескольких госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщает «Униан» со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
По данным следствия, 27 января оккупанты совершили очередной обстрел Херсона и населенных пунктов области.
- В результате погибли две женщины, по меньшей мере пятеро мирных жителей получили ранения, нескольких госпитализировали с тяжелыми травмами. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых больница, жилые дома, - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Для обеспечения надлежащего расследования военных преступлений прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия.
27 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона и Херсонского района. Осколками от взрыва российского снаряда в Суворовском районе поврежден автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина. Женщина погибла на месте, а раненого мужчину забрала бригада скорой помощи.
Также оккупанты обстреляли поселок Камышаны, в результате ранения получили три человека, 25-летняя женщина от полученных ран скончалась.