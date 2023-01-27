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Ученые нашли на Марсе кратер необычной формы

  • 27.01.2023, 22:21
Ученые нашли на Марсе кратер необычной формы

Снимок кратера сделал аппарат Mars Reconnaissance Orbiter.

Ученые с помощью инструмента HiRISE орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter получили снимок необычного кратера на Марсе. Он напоминает морду гигантского медведя, сообщает Science Alert (перевод — zn.ua.

Сходство с животным кратер получил благодаря необычной структуре по центру, которая напоминает нос медведя. Что же могло ее создать?

«Там есть холм с V-образной структурой обрушения (нос), двумя кратерами (глаза) и круговым рисунком излома (голова). Круговой рисунок трещины может быть связан с оседанием отложений над ударным кратером. Возможно, нос является вулканическим или грязевым жерлом, а отложения могут быть лавой или грязевыми потоками», — заявил главный исследователь HiRISE Альфред Макьюэн.

Вместе с тем, точно сказать, что сделало кратер похожим на медведя, нельзя. Вероятно, в этом могли бы помочь исследования, проведенные на месте, но на данный момент этого сделать нельзя.

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