БТ показало «пиратскую» запись полуфиналов Australian Open с участием белорусок 1 27.01.2023, 22:42

Прав на трансляцию у лукашенковского телеканала нет.

Лукашенковский телеканал «Беларусь 5» 27 января в записи показал полуфинальные матчи женского одиночного разряда Australian Open с участием белорусок Виктории Азаренко и Арины Соболенко, сообщает «Прессбол».

Первый полуфинал, в котором Азаренко уступила Елене Рыбакиной, был показан в 12.00, второй матч, в котором Арина Соболенко обыграла Магду Линетт, — в 16.00, когда в программе стояла трансляция матча КХЛ «Авангард» — «Динамо» Москва.

Прав на трансляцию Australian Open у телеканала «Беларусь 5» нет. В Европе ими владеет Eurosport, а также австрийский Servus TV и швейцарский SSG.

Руководитель «Беларусь 5» Павел Булацкий не смог ответить журналистам, как гостелеканал транслировал матчи Australian Open. Услышав вопрос, Булацкий положил трубку.

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