От ракет до Ка-52, Ми-8 и Су-25: в ВСУ рассказали, где удается ликвидировать больше всего целей 27.01.2023, 22:54

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РФ остается без авиации.

Россия ежедневно прибегает к воздушному терроризму, атакуя ракетами и дронами из летательных аппаратов все украинские города. Однако Вооруженным Силам Украины удается ликвидировать вражеские штурмовики и вертолеты.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, где ВСУ работают наиболее эффективно.

Враг остается без авиации

Игнат подтвердил, что больше всего Воздушным силам удается ликвидировать вражеских летательных аппаратов вблизи линии столкновения. Речь идет, в частности, о Ка-52, которые также называются «Аллигаторами», транспортных самолетах Ми-8 и штурмовиках Су-25. По словам спикера, это та техника, которая больше всего поддерживает наземные войска.

Кроме того, Игнат отметил, что, в отличие от российской стороны, Генеральный штаб ВСУ знает, какая тактика верна, чтобы как можно большее количество авиации осталось невредимым.

- Это мастерство наших пилотов и органов управления. Они понимают, как правильно использовать технику. И у нас нет таких результатов негативных, как у России. Вы видели, как несколько дней подряд была положительна для статистика по ликвидации воздушных целей,– констатировал он.

В то же время Игнат отметил, что Воздушные силы Украины ежедневно наносят до 15 групповых авиационных ударов по оккупантам, работая совместно с армейской авиацией сухопутных войск. Как он сообщил, из-за активизации врага на Бахмутском направлении Кремль ежедневно теряет от 2 до 6 воздушных целей.

- Успехи Воздушных сил связаны с тем, что есть оживление боевых действий на этом на Бахмутском направлении, где стоит наша крепость. Противник поддерживает смертников, которые лезут туда, – добавил Игнат.

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