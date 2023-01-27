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Когда начнется контрнаступление ВСУ: экс-командир израильского спецназа озвучил сроки

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  • 27.01.2023, 23:11
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Когда начнется контрнаступление ВСУ: экс-командир израильского спецназа озвучил сроки

К лету на украинском фронте будут большие изменения.

Уже весной Вооруженные Силы Украины, которые ежедневно сотнями уничтожают российских оккупантов, начнут контрнаступление и у Украины есть все шансы закончить войну победой до лета 2023 года.

Об этом «Апострофу» рассказал подполковник Главного управления разведки Украины, экс-командир израильского спецназа Денис Десятник.

Он отметил, что Украина бережет людей, в отличие от российских оккупантов, поэтому Силы обороны перегруппировываются и отводят свои войска.

- Мы ждем вооружения с Запада, и когда мы его получим, перегруппируемся, то контрнаступление начнем уже весной, - рассказал Денис Десятник.

Он выразил надежду, что к лету на фронте уже будут очень большие изменения, вплоть до победы над оккупантом и вытеснения российских войск со всей территории Украины.

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