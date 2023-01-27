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«После двух часов в очереди врачи объявили, что аппаратура не работает»

  • 27.01.2023, 23:24
«После двух часов в очереди врачи объявили, что аппаратура не работает»

Жители Витебской области возмущены качеством медобслуживания.

Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» опубликовал крик души читателя из Витебской области:

- Люди едут с района в Витебский противотуберкулезный диспансер. Платят деньги из-за невозможности пройти флюорографию в Городке. Стоят в очереди на лестничной клетке, где ходят больные стационара. После двух часового простоя им объявляют, что аппаратура не работает, произошла поломка на линии, приходите завтра.

Люди, караул, что творится? Для чего у нас существуют платные услуги? Да и вообще услуги, которые не выполняет ни Городокская центральная районная больница , ни область?

Почему с нас берут деньги и посылают то туда, то сюда? Почему мы несём дополнительные расходы на проезд из города в город, а также по городу? Теряем свое свободное время. Терпим неудобства материального и морального плана.

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