закрыть
28 января 2023, суббота, 0:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Два решающих фактора в бою за Угледар

  • Александр Коваленко
  • 27.01.2023, 23:37
  • 1,600
Два решающих фактора в бою за Угледар

В Угледаре никогда не было просто, как и на любом другом участке по линии соприкосновения.

И в контексте описания нынешней ситуации следует вспомнить то о чём многие подзабыли, а потому, разводят в сетях массовую панику, когда следует сохранять хладнокровие.

В первых числах ноября 2022-го россияне, собрав более-менее укомплектованные 5 БТГр, выдвинулись на штурм Угледара, который они поспешили назвать некой эпической битвой. Но эпическая битва для подразделений 40-й бригады, 155-й бригады ТОФ, ОБТФ «Каскад» и прочей шелупени ограничилась селом Павловка.

Отправив в мясорубку с трудом собранные 5 БТГр и срезав их боеспособность вдвое и даже больше, оккупанты смогли выйти на окраины Павловки, при этом 11 ноября, а затем 20 ноября громогласно объявив о том, что село полностью под контролем российских оккупационных войск (РОВ). Дважды. Но, там где дважды, там и трижды?

И вот, со 2 на 3 декабря, артиллерия российских оккупационных войск начала обстреливать Павловку. Странно, зачем обстреливать село, которое находится под твоим контролем? Причём дважды.

В общем, это небольшой экскурс в недалёкое прошлое, для того, чтобы понять, что сейчас происходит под Угледаром.

РОВ понадобилось почти 2 месяца, чтобы восстановить потери подразделений всё тех же 40-й бригады, 155-й бригады ТОФ, ОБТФ «Каскад» и прочей шелупени и они вновь бросили эти свежие силы на Угледар, который им критически нужен для реализации МТО с востока на юг.

Вот только на этот раз РОВ пытаются обходить ещё и с западного направления, а так же нынешний состав отличается от прошлогоднего броска леммингов. Пехотная компонента превалирует, штатная комплектация подразделений техникой отсутствует, согласно нормативам. Но, присутствует артиллерия.

Похоже, 40-ка и 155-ка используются командованием РОВ в формате чмони-раша и именно таким образом они будут пытаться зхватить Угледар.

В данном контексте решающим фактором может стать, во-первых, наличие у РОВ достаточного БК к артиллерии для поддержки штурмовых действий.

Но тут возникает вопрос, а смогли ли они с достаточно близким плечом подвоза этот БК накопить и обеспечить процесс его долговременного и своевременного, а так же пропорционального подвоза? С учётом общей ситуации РОВ с артой и БК есть сомнения.

Во-вторых, наличие достаточного количества артиллерии и БК у ВСУ, поскольку в локации Угледара данный фактор решает не многое, а всё, особенно с учётом господствующих высот и того обстоятельства, что они под контролем именно украинской артиллерии.

Будет непросто, но Угледар снова перемелет «морячков». Верьте в ВСУ!

Александр Коваленко

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников