Два решающих фактора в бою за Угледар Александр Коваленко

27.01.2023, 23:37

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В Угледаре никогда не было просто, как и на любом другом участке по линии соприкосновения.

И в контексте описания нынешней ситуации следует вспомнить то о чём многие подзабыли, а потому, разводят в сетях массовую панику, когда следует сохранять хладнокровие.

В первых числах ноября 2022-го россияне, собрав более-менее укомплектованные 5 БТГр, выдвинулись на штурм Угледара, который они поспешили назвать некой эпической битвой. Но эпическая битва для подразделений 40-й бригады, 155-й бригады ТОФ, ОБТФ «Каскад» и прочей шелупени ограничилась селом Павловка.

Отправив в мясорубку с трудом собранные 5 БТГр и срезав их боеспособность вдвое и даже больше, оккупанты смогли выйти на окраины Павловки, при этом 11 ноября, а затем 20 ноября громогласно объявив о том, что село полностью под контролем российских оккупационных войск (РОВ). Дважды. Но, там где дважды, там и трижды?

И вот, со 2 на 3 декабря, артиллерия российских оккупационных войск начала обстреливать Павловку. Странно, зачем обстреливать село, которое находится под твоим контролем? Причём дважды.

В общем, это небольшой экскурс в недалёкое прошлое, для того, чтобы понять, что сейчас происходит под Угледаром.

РОВ понадобилось почти 2 месяца, чтобы восстановить потери подразделений всё тех же 40-й бригады, 155-й бригады ТОФ, ОБТФ «Каскад» и прочей шелупени и они вновь бросили эти свежие силы на Угледар, который им критически нужен для реализации МТО с востока на юг.

Вот только на этот раз РОВ пытаются обходить ещё и с западного направления, а так же нынешний состав отличается от прошлогоднего броска леммингов. Пехотная компонента превалирует, штатная комплектация подразделений техникой отсутствует, согласно нормативам. Но, присутствует артиллерия.

Похоже, 40-ка и 155-ка используются командованием РОВ в формате чмони-раша и именно таким образом они будут пытаться зхватить Угледар.

В данном контексте решающим фактором может стать, во-первых, наличие у РОВ достаточного БК к артиллерии для поддержки штурмовых действий.

Но тут возникает вопрос, а смогли ли они с достаточно близким плечом подвоза этот БК накопить и обеспечить процесс его долговременного и своевременного, а так же пропорционального подвоза? С учётом общей ситуации РОВ с артой и БК есть сомнения.

Во-вторых, наличие достаточного количества артиллерии и БК у ВСУ, поскольку в локации Угледара данный фактор решает не многое, а всё, особенно с учётом господствующих высот и того обстоятельства, что они под контролем именно украинской артиллерии.

Будет непросто, но Угледар снова перемелет «морячков». Верьте в ВСУ!

Александр Коваленко

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