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Как белорусы будут пересекать границу с 1 февраля

  • 28.01.2023, 5:26
Как белорусы будут пересекать границу с 1 февраля

Вводится местный сбор за пересечение госграницы в трех областях.

В Беларуси с 1 февраля 2023 года вводится местный сбор за пересечение границы. Власти Витебской, Гродненской и Брестской областей вернули сбор за пересечение границы на 2 года – до 1 января 2025 года. В Государственном пограничном комитете пояснили, кто и как будет платить местный сбор за пересечение границы.

Поясняется, что плата будет взиматься за выезд механического транспортного средства, которое имеет не менее четырех колес, а его технически допустимая масса не превышает 5 тонн. Однако исключением являются колесные тракторы, а также самоходные машины.

В ведомстве напомнили, что в Брестской, Витебской, а также Гродненской областях сбор для транспортных средств до пяти тонн, которые зарегистрированы как в Беларуси, так и за ее пределами, установлен в размере 37 рублей (одна базовая величина по состоянию на 27.01.2023). И обратили внимание на то, что на его стоимость не влияет количество пассажиров.

Что касается документа, который подтверждает уплату указанного сбора, то его необходимо будет предоставить в бумажном или же электронном виде в пунктах пропуска сотруднику пограничной службы. И заметили – если функцию пограничного контроля выполняет сотрудник таможенной службы, то документ предоставляется ему. В том случае, если индивидуальный предприниматель или же организация оплатили данный налог со своего счета, то им необходимо при выезде за границу показать дополнительно экземпляр платежной инструкции с отметкой банка.

В Пограничном комитете сказали, что в документе должны быть указаны фамилия плательщика или наименование организации, сумма и дата, когда был произведена оплата, регистрационный номер транспортного средства, а также назначение платежа. И добавили, что указанный сбор можно оплатить как до пересечения госграницы, сделав это заранее в банке, так и при ее пересечении при наличии отделения банка в пункте пропуска.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что сбор уплачивается в доход бюджета именно той области, в которой находится пункт пропуска. То есть, если выезд запланирован через Берестовицу Гродненской области, а данный сбор уплатили в бюджет Брестской области, то он не будет считаться уплаченным.

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