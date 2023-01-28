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Ультиматум Путину: Украина уже в феврале может получить истребители F-16

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  • 28.01.2023, 9:40
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Ультиматум Путину: Украина уже в феврале может получить истребители F-16

Военный эксперт озвучил условие.

Украина уже в феврале может получить истребители F-16 от международных партнеров в качестве военной помощи. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, сообщает «24 канал».

Запад дает российскому диктатору время, чтобы тот вывел свои войска из Херсонской и Запорожской областей. Он не исключает, что Украина в один момент может получить сразу танки и авиацию.

«Дают еще время, а уже в середине февраля будет принято решение по F-16 и, скорее всего, одномоментной передачи танков и авиационной составляющей», – сказал Свитан.

Он акцентировал внимание на том, что истребители необходимы, ведь они смогут прикрывать технику, с которой будут идти в наступление.

«Сама по себе броня и танки без прикрытия с воздуха – это хорошие цели для россиян. Поэтому они их просто пощёлкают, имея, например, Су-30, Су-34, Су-35 и самые современные типы ракет. Они смогут их на поле боя уничтожить, если будет стоять такая задача глобальная», – пояснил Свитан.

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