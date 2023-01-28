Украинская армия перебросила значительные силы под Угледар 2 28.01.2023, 9:46

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ВСУ также прорывают оборону РФ в районе Кременной.

Вооруженные силы Украины перебрасывают личный состав из Бахмута в Угледар, где ведутся тяжелые бои. В России же заявляют, что для них тяжелейшим участком фронта является Кременная, где ВСУ постоянно пытаются прорвать их оборону.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Контрнаступление ВСУ на востоке Харьковской и западе Луганской областей

Сообщается, что 27 января русские войска провели разведывательную операцию на северо-востоке Харьковской области. «Военкор» утверждал, что российские войска прорвали украинскую оборону возле Терновой (38 км северо-восточнее города Харькова), проникнув на 500 метров вглубь.

26 и 27 января украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Кременной. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Кременная является самым сложным участком линии фронта из-за попыток Украины прорвать российские оборонные рубежи. Турчак также заявил, что российские ВДВ держат оборону на Кременском направлении. 26 января российский военный блогер заявил, что 254-й гвардейский мотострелковый полк (144-я мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии Западного военного округа) отразил украинский штурм и вел огонь на расстоянии 50-100 метров от украинских сил вблизи Кременной. 27 января Генштаб Украины заявил, что украинские войска отразили российские штурмы возле Площанки (16 км северо-западнее Кременной), Невского (18 км северо-западнее Кременной) и Краснопоповки (6 км севернее Кременной).

Ситуация на Донбассе

27 января русские войска продолжили наземные атаки вокруг Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; к северо-востоку от Бахмута вблизи Верхнекаменского (30 км к северо-востоку) и Парасковеевки (6 км к северу); и юго-западнее Бахмута возле Клещиевки (6 км юго-западнее). Геолокационные кадры показывают, что украинская артиллерия обстреливает российскую переправу на реке Бахмутовка северо-западнее Соли, указывая на то, что российские войска продвинулись северо-западнее Соледара примерно к этой точке.

Украинские источники также подтвердили, что российские войска захватили Краснополовку (к северо-западу от Соледара) и Двуречье (юго-западнее Соледара). Российский «военкор» утверждал, что боевики группы «Вагнера» в районе Соледара пытаются прорвать украинскую оборону у Благодатного (непосредственно к западу от Соледара). На геолокационных кадрах боевых действий показано, как украинские войска вступают в бой с бойцами группы Вагнера в пригороде на северо-востоке Бахмута, указывая на то, что группа Вагнера продолжает постепенное продвижение в самом Бахмуте. Российский военный блогер также заявил, что на южной окраине Парасковеевки продолжаются бои. Российские источники также утверждали, что силы «Вагнера» юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки пытаются продвинуться на северо-запад в сторону Ивановского, чтобы перерезать трассу Т0504 Константиновка-Времен Яр-Бахмут.

27 января российские войска продолжили наземные обстрелы западных окраин Донецка. В Генштабе Украины заявили, что украинские войска отразили российские атаки на северо-западной окраине Донецка в районе Водяного и Невельского и на юго-западной окраине в районе Марьинки. Геолокационные кадры от 14 января показывают, что российские войска продвинулись в пределах Водяного. Российские источники утверждали, что силы так называемой «ДНР» захватили Водяное 26 января. Геолокационные кадры позиций российской пехоты показывают, что российские войска также незначительно продвинулись в Пески, а также на северо-западной окраине города Донецка. Российский «военкор» утверждал, что российские войска, воюющие в западной Марьинке, перехватили инициативу.

27 января российские войска совершили наземную атаку на западе Донецкой области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили атаку России на Угледар, что в 30 км юго-западнее Донецка. Геолокационные кадры боевых действий свидетельствуют о том, что русские войска захватили Никольское на юго-восточной окраине Угледара. Советник так называемой «ДНР» Ян Гагин заявил, что в окрестностях Угледара продолжаются ожесточенные бои, а российские войска закрепились на юго-восточной и восточной окраинах населенного пункта. Российские источники, в частности Министерство обороны (МО), сообщили, что в этом районе действуют 155 отдельно взятая морская пехотная бригада и другие подразделения СВО и так называемой «ДНР». На кадрах в социальных сетях видно, как российские войска обстреливают Угледар из термобарической артиллерийской системы ТОС-1А. Использование артиллерийских средств на уровне военного округа свидетельствует о том, что российское командование, возможно, предпочитает продвижение в районе Угледара. Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска передислоцируются из Бахмута для защиты Угледара. ВСУ усиливают присутствие в Угледаре: карты боев

Южная ось

Российские источники не сообщали, что 27 января русские войска продолжали локализованные наступательные действия в Запорожской области. Российские источники утверждали, что российские войска предприняли локализованные наступательные действия вдоль линии столкновения в Запорожской области в предыдущие дни и захватили несколько населенных пунктов. ISW не видела ни одного визуального подтверждения того, что российские войска захватили какие-либо населенные пункты в этом районе, и продолжает оценивать, что российские источники, вероятно, сделали эти заявления, чтобы отвлечь внимание от отсутствия прогресса в российском наступлении по захвату Бахмута. Отсутствие информации о локализованных российских наступательных операциях в Запорожской области свидетельствует о том, что эти операции, вероятно, имели ограниченный масштаб.

27 января российские войска продолжали обычные артиллерийские и РСЗО удары западнее Гуляйполя и в Херсонской и Днепропетровской областях. Генштаб Украины сообщил, что российские войска продолжают наносить удары по Херсону.

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