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Крупный теракт в Иерусалиме: в синагоге погибли семь человек

  • 28.01.2023, 10:05
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Крупный теракт в Иерусалиме: в синагоге погибли семь человек
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

Нападавшего застрелила полиция.

Семь человек погибли и еще десять получили ранения в результате теракта в районе Неве-Яаков в восточной части Иерусалима, сообщает The Jerusalem Post. Террорист, по данным газеты, был убит сотрудниками сил безопасности.

По данным The Times of Israel, террорист открыл огонь по людям. Как сообщил телеканалу Kan генеральный директор службы скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» (MDA) Эли Бин, ранения получили 12 человек, большинство из них находятся в критическом состоянии. Kan также уточняет, что террорист зашел в синагогу и начал стрелять в молящихся. На месте происшествия были найдены пистолет, из которого, вероятно, велась стрельба, и брошенная машина.

Комиссар полиции Яков Шабтай выехал на место происшествия. Он сообщил Kan, что, возможно, в районе есть и другие террористы, идет проверка. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поставлен в известность о случившемся.

Фото: Olivier Fitoussi/Flash90
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90
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