ВСУ ликвидировали «вагнеровца» Рудольфа Акакиевича Редькина

ВСУ ликвидировали «вагнеровца» Рудольфа Акакиевича Редькина1
- 28.01.2023, 10:33
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Оккупанта с криминальным прошлым похоронили в родном селе в Курской области.
В Украине ликвидировали «вагнеровца» с несочетаемыми фамилией, именем и отчеством - Рудольфа Акакиевича Редькина.
Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, о смерти оккупанта вспомнили информационные ресурсы Курской области. 33-летнего наемника ЧВК «Вагнер» Рудольфа Акакиевича похоронили 27 января в селе Корневой Кореневского района Курской области.
В сети Редькин вел малоинформативную страницу, но фото с тату «Бог всем судья», как отметил эксперт, намекает на его криминальное прошлое.
«Вчера вечером родная сестра Редькина Татьяна Ведрашко-Редькина опубликовала серию фото с похорон Рудольфа - здесь и суровая российская действительность (бездорожье в деревне и халупы вековой давности - и все это в западноевропейской части эрэфии) и «воинские почести» с военным оркестром в честь бандита-наемника», - отметил эксперт.