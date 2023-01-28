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Кадры из Угледара: бойцы ВСУ показали, как выглядит город сейчас

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  • 28.01.2023, 11:09
  • 1,952
Кадры из Угледара: бойцы ВСУ показали, как выглядит город сейчас

Украинский дрон пролетел над жилыми кварталами.

В сети опубликовали видео из Угледара – города, который армия РФ решила превратить в сплошные руины.

Информация обнародована в Telegram-канале Анатолия Штефана, подполковника ВСУ.

Видео длится около двух минут. Этого времени хватает, чтобы понять намерение россиян – Угледар может стать такой же пустыней, какой стал Соледар, а раньше – Попасная.

Дрон пролетает над жилыми кварталами и зрители видят кадры уничтоженного города:

подъезды 5-и и 9-ти этажных домов почернели от сажи – все черное от первого до последнего этажа;

от попаданий снарядов обрушились целые секции домов;

в некоторые квартиры попали сверху – взрыв снес крышу и несколько этажей ниже;

в жилом квартале нет ни одного целого окна или балкона, все вокруг засыпано обломками;

снаряды уничтожили спортивную площадку, на которой когда-то занимались дети – можно насчитать 6 прицельных ударов.

Отметим, Угледар (5 кв. км) по площади почти втрое меньше Соледар (14 кв. км) – город состоит из нескольких компактных кварталов. Численность населения однако несколько больше – 15 тыс. против 11 тыс.

Чтобы понять, каким был этот небольшой город в Донецкой области, можно воспользоваться Гугл-картами, и сравнить, каким город был до и каким стал после прихода «русского мира».

Как сообщал сайт Charter97.org, армия РФ начала штурмовать Угледар несколько дней назад - уже 25 января населенный пункт оказался в зоне прямых боев.

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