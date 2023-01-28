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Украинская артиллерия громит бронегруппы РФ под Угледаром

  • 28.01.2023, 11:53
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Украинская артиллерия громит бронегруппы РФ под Угледаром

Ликвидированы десятки российских танков и бронемашин и более сотни оккупантов.

С начала нового наступления россиян на Угледар, украинские военные уничтожили более двух десятков российских танков и бронемашин, более сотни оккупантов больше никогда и никому не причинят вреда.

Сразу по нескольким направлениям россияне атакуют Угледар. Пятые сутки, как в этом направлении с новой силой вспыхнули жесткие, круглосуточные противостояния. Оккупанты бросают в бой резервы: пехоту на броне при поддержке танков. С дистанции, и сам Угледар, и окрестные деревни обстреливают вражескую ствольную и реактивную артиллерию, говорится в репортаже ТСН.

Накануне в соседней с Угледаром Богоявленке, во время удара реактивными «Градами» погибли двое гражданских. «Да три дня «Градами». И каждый день. Вчера убиты люди. Женщина, я не знаю сколько ей, наверное, где-то лет 80. И мужчина, где-то — 60, пожалуй», — рассказывает жительница Богоявленки.

У военных медиков на стабилизационном пункте ближе к передовой с начала недели резко увеличилось количество работы. «Три суток. Сейчас трое суток, после длительного достаточно, относительного, такого тихого периода, за последние трое суток появилось больше работы. В связи с усилением интенсивности боевых действий. Ну и наступления врага», – говорит военнослужащий стабилизационного пункта ВСУ Михаил.

На горизонте раздаются взрывы, все вокруг окутано копотью и в небо непрерывно поднимаются новые столбы дыма — там украинский Угледар. С вечера 24 января россияне начали там массированную артподготовку, вперед подвинула вражеская пехота. «Бронегруппа в составе танка и 3-4 БМП, они так стараются заходить и, то есть, когда уже максимально близко подъезжают они к позициям и, то есть это дистанция до 100-150 метров, высаживается десант и так двигается, такими перекатами к нашим позиций», — рассказывает военнослужащий ВСУ Феникс.

Именно такими бронегруппами враг атакует одновременно с трех направлений — в лоб, вдоль автодороги, идущей из Павловки на Марьинку и с обоих флангов. Напротив Никольского и Шевченко река Кашлагач слишком узкая и не представляет серьезных препятствий для россиян. С неба много раз в сутки вражеское наступление поддерживает фронтовая авиация. «Авиация действует на участке именно прорыва противника. Преимущественно на Угледарском направлении, на Павловском направлении», — добавляет Феникс.

«Каждый день! Ну, больше всего я считал – 9 раз было, мероприятие», – говорит военнослужащий стабилизационного пункта ВСУ Вячеслав.

И по самому Угледару, и позициям украинских военных вокруг города не перестает бить вражеская артиллерия, особенно «Грады». В окрестностях Угледара продолжаются настоящие дуэли реактивной артиллерии. Накануне четверть пакета российских реактивных ракет взорвались вблизи позиции наших противотанкистов, а на стабпункт поступило сообщение: готовиться принять раненого. Боевым медикам понадобилось не дольше 20 минут, чтобы стабилизировать военного, которому при взрыве вражеского «Града» оторвало кисть, провести обезболивание и подготовить раненого для эвакуации в тыловой госпиталь. «Это противотанкисты, ребята, которые были на дежурстве и ждали эти два танка и два БМП, которые нам передали, что враги двигаются по Павловке», — говорит Вячеслав.

За своих раненых собратьев украинские воины заставили врага заплатить. С начала нового наступления россиян на Угледар, военные уничтожили более двух десятков российских танков и бронемашин, более сотни оккупантов больше никогда и никому не причинят вреда. «Пытаемся выдавливать их с этих позиций именно артиллерией, и прежде всего стрелковыми боями», — говорят военные.

Благодаря точной работе артиллеристов и при поддержке с неба украинские пехотинцы держат фронт. К ночи пятницы интенсивность вражеского артиллерийского огня вокруг Угледара существенно снизилась.

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