СМИ: Пригожин готовит месть Стрелкову-Гиркину 3 28.01.2023, 11:59

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Главарь ЧВК «Вагнера» договаривается со своими кураторами «наверху».

Публичный конфликт Игоря Стрелкова-Гиркина и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уже успел обрасти в РФ множеством конспирологических теорий и догадок. Однако среди совершенно фантастических версий попадаются очень интересные инсайды, пишет dialog.ua.

Так, один из источников российского паблика, специализирующегося на слухах, рассказал, что основатель ЧВК хочет привезти Гиркина в расположение и записать видео, где террорист назовет себя добровольцем «Вагнера».

Этот жест станет демонстрацией влияния Пригожина. По неподтвержденным данным, «служба безопасности» ЧВК подготовила досье на нескольких персон, в том числе журналистов и военных экспертов, которых «поймали» на критике «Вагнера».

«Пригожин хочет, чтобы с ними записали видео, как они говорят, что стали добровольцами ЧВК и подписывают соответствующие бумаги...Пригожину сейчас нужно показать, что влияние у него осталось, и оторваться на ком-то он очень хочет. Сейчас решает вопрос, чтобы ему одобрили такие ходы», - рассказал источник.

По его прогнозу, если вскоре появится такое видео со Стрелковым, то это будет значить, что Пригожин все-таки смог договориться наверху.

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