Дом офицеров в Гродно продают за 15 долларов 1 28.01.2023, 12:04

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Историческое здание выставляли на торги уже 20 раз.

В Гродно опять выставят на торги историческое здание Дома офицеров на улице Ожешко. До этого постройку в стиле конструктивизма пробовали продать уже 20 раз, но покупателей так и не находилось. Теперь гродненские власти решили пойти ва-банк и готовы отдать здание за 37 рублей (почти 15 долларов по актуальному курсу - ред.), пишет местное издание «s13».

Площадь здания, которое располагается в центре Гродно, составляет 5 тысяч «квадратов».

Правда, за одну базовую новый хозяин получит не только дом, но и дополнительные обязанности — разработать проект реконструкции и провести работы в течение четырех лет с момента заключения договора купли-продажи.

Что появится на площадях бывшего Дома офицеров, возведенного в 1935 году, решать инвестору. Это может быть все, что угодно — о развлекательного центра и гостиницы, до ресторана и магазина.

Проводить торги будет комитет «Гроднооблимущество».

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