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Британская разведка назвала реальное количество россиян, ликвидированных HIMARS в Макеевке

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  • 28.01.2023, 12:09
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Британская разведка назвала реальное количество россиян, ликвидированных HIMARS в Макеевке

Большинство из них убиты или пропали без вести, а не ранены.

Россия потеряла более 300 человек в результате удара HIMARS по размещению военных в Макеевке недалеко от Донецка 1 января 2023 года.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

«По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, после удара военное ведомство России предприняло редкий шаг, публично признав, что оно понесло потери, заявив о 89 убитых. Российские официальные лица, вероятно, пришли к выводу, что избегать комментариев в условиях широко распространенной критики в адрес российского командования по поводу инцидента было невозможно.

«Разница между числом жертв, признанных Россией, и вероятным истинным общим числом свидетельствует о повсеместном присутствии дезинформации в публичных заявлениях России», - говорится в сообщении.

Обычно это происходит из-за сочетания преднамеренной лжи, санкционированной высшим руководством, и передачи неточных отчетов более младшими чиновниками, стремящимися преуменьшить свои недостатки, поскольку их могут уволить, отмечают в Минобороны Британии.

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