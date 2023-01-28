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Переиграли

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  • Аббас Галлямов
  • 28.01.2023, 12:36
  • 3,194
Переиграли

Россиянам действительно становится страшно.

У человека, добровольно подчинившегося авторитарной власти, чувство собственного достоинства всегда немного фрустрировано. Он боится возразить ей и вынужден безропотно подчиняться.

Чтобы компенсировать это унижение, человеку нужен внешний враг. Скаля на того зубы, человек как бы говорит себе: «Ты не тряпка, ты настоящий мужик! Смотри, ты не боишься врага!»

Ну еще бы! Конечно, он не боится. Это ведь враг абстрактный, в непосредственной социальной реальности вообще не существующий. А реальный враг - тот, кто обворовал человека и лишил его всех прав, - он рядом, но человек его упорно не замечает. Потому что если его заметить, то придется вступить с ним в конфликт. А это страшно.

И все бы хорошо, но тут было важно не переигрывать. А они переиграли. Переиграли и создали из врага воображаемого врага реального.

И вот теперь становится действительно страшно.

Аббас Галлямов, t.me

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