Контрнаступление на юге: ВСУ взяли войска РФ в «огневой мешок» 28.01.2023, 12:50

Точными ударами оккупантам не дали подтянуть резервы.

Огневой контроль, который Силы обороны держат над логистическими маршрутами южного направления, не позволяет российским оккупантам полноценно подтягивать мощные резервы.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, россияне пытаются «пропихивать хоть какие-то небольшие группы мобилизационного ресурса», чтобы иметь определенную оборону с человеческого щита.

«Определенные накопления (сил врага – ред.) наблюдаются, хотя их трудно еще назвать военными, потому что более всего подтягивают мобилизационный ресурс – тот, что недоодетый, недоснаряженный, недовооруженный... Дело в том, что огневой контроль, который Силы обороны держат над логистическими маршрутами в этом направлении, не позволяет им полноценно подтягивать мощные ресурсы, резервы и подразделения», - сказала она.

По уничтожению командного пункта россиян близ Новой Каховки, Гуменюк отметила, что самая большая потеря для оккупантов была моральная, потому что они не ожидали такой дерзкой выходки с нашей стороны.

«Это была попытка промерить их мощности и способность противодействовать внезапному такому выходу нашему. Кроме того, это была попытка деморализовать личный состав, потому что они чувствовали себя достаточно уверенно на этом участке местности», - сказала Гуменюк.

По ее словам, российские захватчики чувствуют, что острова не являются зоной их абсолютного контроля, и ими признано, что это серая зона.

«Также они осознают, что Днепр не является абсолютным препятствием для Сил обороны. Общие потери будут озвучены Генеральным штабом, но мы можем констатировать, что свертывание подразделений на этих направлениях и перемещения их ближе – это и есть достигнутый результат», - подчеркнула Гуменюк.

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