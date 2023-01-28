«Местные не хотят работать вообще и живут на пособия» 1 28.01.2023, 13:20

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Белорус рассказал, как открыл свой бар на Мадейре.

Месяц назад белорус Дмитрий открыл на португальском острове Мадейра свой бар Funchal Tap. Фишка заведения – мексиканская еда и крафтовое пиво.

До переезда белорус занимался ресторанным бизнесом в Польше, поэтому сейчас может с экспертной точки зрения сравнивать оба рынка, пишет citydog.io.

– До релокейта на Мадейру мы с супругой жили во Вроцлаве. Там у меня тоже был бар, который несколько раз во время ковида пришлось закрывать. Тогда в Польше был жесткий локдаун, нельзя было никуда выходить. Поэтому бизнес приходилось приостанавливать на некоторое время.

Именно в тот период мы с женой решили приехать на Мадейру. Планировали на неделю – остались на четыре месяца. По возвращении подумали, что было бы неплохо перебраться туда полностью, продали бизнес и вернулись на остров.

Основная причина переезда – стабильно хорошая погода. Днем на улице обычно около 20 градусов. Разница между погодой зимой и летом очень небольшая. Максимум в теплый период – градусов 27, и то считается, что это уже аномальная жара. Ночью зимой температура опускается до градусов 15.

Из-за такой погоды тут очень комфортно. После работы всегда можно прогуляться, поплавать, сходить на хайкинг.

Хайкинг, кстати, очень популярен не только среди экспатов, которых тут стало очень много в последнее время, но и среди местных.

Вести бизнес на острове заметно сложнее: «Местные не хотят работать»

Проект в Польше я вел всего два года. Но даже по этому опыту видно, что на Мадейре вести бизнес сложнее. По проблемам с поставками сразу можно понять, что ты на острове. Например, некоторые продукты могут идти несколько месяцев.

Иногда какие-то позиции просто не доставляют. Приходится выкручиваться, придумывать сложные логистические схемы. Головной боли это, конечно, добавляет.

Из-за проблем с доставкой материалов ремонт помещения растянулся с трех месяцев до шести. Сложнее было еще и потому, что делали мы весь основной этап работ летом. А в этот период очень сложно найти свободных рабочих: многие на острове тоже делают ремонт, и строителей просто не хватает.

В моменте приходилось осваивать какие-то профессии самому. Что-то красить или забивать гвозди в баре – обычное дело.

Непосредственно перед открытием возникла другая проблема: недостаток персонала. Изначально я планировал устроить к себе местных, однако столкнулся с тем, что они не готовы подстраиваться под график бара. Они скорее пойдут работать в «Макдональдс», где рабочий день стабильно будет заканчиваться в 20 часов, чем ко мне.

Местные согласны сидеть на пособиях по безработице. Практически у всех них есть собственные дома, где они живут большими семьями. И тут нет такого, что достигаешь определенного возраста – а затем сразу съезжаешь от родителей. Именно поэтому они не мотивированы деньгами, пособия им вполне хватает.

За все время я пригласил около 20 человек на интервью на разные позиции. Из них примерно 15 – мадейранцы. Из них всех на собеседование пришел только один. Мы договариваемся, а они просто не приходят и потом не поднимают телефон. Здесь это нормальная практика. Знакомые из Чехии, которые тоже тут открывали бизнес в гастрономии, рассказывали, что у них было то же самое.

Именно поэтому у меня сейчас на кухне работает парень из Бразилии и девушка из Венесуэлы.

Местные не понимают, зачем платить за бокал пива 6 евро, если вино в бутылке стоит 2 евро

Выделяется наш бар в первую очередь крафтовым пивом. Закуски у нас мексиканские: тако и буррито. Подобная концепция была и в польском баре, поэтому было решено сохранить меню, слегка расширив. У нас остались проверенные поставщики, с которыми мы уже работали, поэтому хотя бы в этом плане было легко.

На Мадейре еще очень плохо с разнообразием еды. Кроме пиццы, пасты, одной точки с суши и местной мадейранской еды ничего нет. Интересной кухни, например тайской или мексиканской, тут не было. Поэтому мы решили занять эту нишу. Плюс на острове достаточно много американцев, которые просто обожают все мексиканское.

Создавать что-то с белoруским колоритом мы не видели смысла: кроме меня с женой на острове есть еще пара земляков – и на этом, кажется, все. Менять проверенное меню на что-то другое не хотелось.

Цены у нас стандартные для Европы. При этом 90% посетителей – это экспаты или туристы. Местным сложно понять, почему стакан пива стоит 6 евро, если в обычном магазине бутылка вина стоит 2 евро.

Люди, которые целенаправленно идут за крафтовым пивом, понимают, что это дорогой продукт, поэтому цена никого не смущает. А туристам, которые приезжают из Англии, например, такая стоимость в меню вообще кажется вполне себе адекватной и бюджетной.

Местные посоветовали вначале что-то сделать, а потом оформить это

Что касается налогов на Мадейре, то тут всё стоит времени и больших денег. Чтобы законно открыть бизнес, нужно собрать большое количество бумаг, и это всё стоит немало.

Например, чтобы повесить на дверь своего бара вывеску с названием, нужно сразу эту вывеску измерить. Даже если это небольшая наклейка, ее размер все равно нужно рассчитать и с этими данными пойти в исполком. После подачи документов нужно еще подождать, пока ответят, сколько денег надо за эту надпись заплатить. Только после этого можно официально что-то делать.

Оплачивать и регистрировать нужно многие мелочи. Исправить козырек, выставить столики на улицу – все нужно согласовывать. Местные посоветовали не ждать разрешения, а сразу что-то исправить и уже потом просить разрешение. Я так сделал с названием на двери и уже полтора месяца жду ответа от властей. Сколько оно будет стоить, даже не догадываюсь.

Если и плюсы. В Польше, чтобы работать в гастрономии, нужно получить разрешение на продажу алкоголя. Его получение занимает какое-то время, да и денег ты тоже должен будешь отдать дополнительно. На Мадейре ничего получать не нужно. Каждая кофейня продает одновременно и капучино, и виски.

В планах – открыть свою собственную пивоварню

Сейчас мы открываем доставку. Будем работать с Uber: у них классный и быстрый сервис, даже фотографа своего присылают, чтобы тот качественно отснял меню.

В дальнейшем я бы хотел открыть свою собственную пивоварню на базе этого бара. Я по образованию пивовар, поэтому опыт в этом деле у меня имеется. Когда жил в Польше, то в 2019 году часто гонял в Беларусь, где мы с ребятами варили пиво для коммерческих целей. Хотелось бы что-то подобное повторить на Мадейре.

В Беларуси наш бренд пива назывался Polka Dot Brewery. Его мы варили вместе с друзьями на базе нескольких частных пивоварен по контракту. Договаривались с фабриками, у которых простаивало нужное нам оборудование, приезжали со своим зерном и варили. Когда продукт был готов, друзья продавали его в разных минских барах.

Мысли о расширении в собственную пивоварню были еще и в Польше. Но там было сложнее со всеми договориться, да и минского проекта вполне хватало.

На Мадейре основная задача пока что – развитие кухни и покупка нужного оборудования. Уже после этого можно будет начинать работу по созданию пива.

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