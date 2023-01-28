Штурм Угледара армией РФ захлебнулся 28.01.2023, 13:41

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ВСУ стабилизировали ситуацию возле города.

Последние несколько дней Угледарское направление стало самой горячей точкой на фронте. Россияне бросили на штурм украинского города большие силы, но ничего не добились.

О ситуации под Угледаром рассказал в Twitter офицер запаса ВСУ, который известен под ником Tatarigami_UA.

«Угледар держится. На данный момент ситуация стабилизирована. Попытки врага закрепиться у города для развития наступления не увенчалась успехом. Попытки обойти его и взять под контроль дороги провалены полностью… Они потеряли преимущество, которое смогли получить за первые два дня», - сообщил военный.

Он уточнил, что российские войска сильно деморализованы огромными потерями, которые в некоторых подразделениях составили 80 - 90%.

«Подвозится подкрепление. В ближайшие дни мы увидим, смогут ли они его бросить для еще одного крупного штурма. Нам известно, что раненых пытаются вернуть на фронт буквально через два дня после ранения», - поделился информацией офицер.

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