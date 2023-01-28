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Штурм Угледара армией РФ захлебнулся

  • 28.01.2023, 13:41
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Штурм Угледара армией РФ захлебнулся

ВСУ стабилизировали ситуацию возле города.

Последние несколько дней Угледарское направление стало самой горячей точкой на фронте. Россияне бросили на штурм украинского города большие силы, но ничего не добились.

О ситуации под Угледаром рассказал в Twitter офицер запаса ВСУ, который известен под ником Tatarigami_UA.

«Угледар держится. На данный момент ситуация стабилизирована. Попытки врага закрепиться у города для развития наступления не увенчалась успехом. Попытки обойти его и взять под контроль дороги провалены полностью… Они потеряли преимущество, которое смогли получить за первые два дня», - сообщил военный.

Он уточнил, что российские войска сильно деморализованы огромными потерями, которые в некоторых подразделениях составили 80 - 90%.

«Подвозится подкрепление. В ближайшие дни мы увидим, смогут ли они его бросить для еще одного крупного штурма. Нам известно, что раненых пытаются вернуть на фронт буквально через два дня после ранения», - поделился информацией офицер.

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