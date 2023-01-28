Видеофакт: Поднятая по тревоге бронетехника едва едет по улицам Слонима 12 28.01.2023, 13:49

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Все, что нужно знать о техническом состоянии армии Лукашенко.

27 января 2023 года был поднят по тревоге механизированный батальон 11-й отдельной механизированной бригады (город Слоним).

Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» показал, как колонна бронетехники армии Лукашенко едва едет по улицам Слонима.

«В этом видео из рубрики «За три дня до Ла-Манша» прекрасно все. И внешний вид военнослужащих, и порядок на территории части, и инновации в преодолении перекрестка», — пишут авторы видео.

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