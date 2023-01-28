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«Такую зарплату считаю невменяемой»

  • 28.01.2023, 15:25
«Такую зарплату считаю невменяемой»

Молодым специалистам в Беларуси предлагают работу по распределению за «копейки».

Молодым выпускникам Пинского колледжа техники и технологий предлагают отправиться работать по распределению на зарплату от 255 рублей в месяц. Об этом рассказала местному изданию «Медиа-Полесье» мама одного из учащихся.

Как рассказала женщина, ее сын поступил в колледж после 9-го класса. Первые три года он получал общее среднее образование, а еще 2,5 года учился по специальности. Сын учился бесплатно, и в этом году у него распределение.

В колледже предложили несколько вариантов трудоустройства. Справедливости ради стоит отметить, что жилье — комната или место в общежитии — предоставляется практически во всех вариантах. А вот зарплата указана не везде.

Да, есть варианты с приличной зарплатой. Например, в агрогородке Ржавка в Могилевской области технику-программисту обещают 500 рублей. На 100 рублей больше зарплата у оператора ЭВМ в Жидче. Технику-программисту в Синкевичах Лунинецкого района в месяц заплатят 700 рублей.

Но в двух случаях зарплата просто мизерная. Так, молодому специалисту предлагают поработать два года в Берестовицкой райбольнице техником-программистом за зарплату в 255,31 рубля в месяц. Или инженером-программистом в Лельчицком колледже — за 256,52 рубля.

Чтобы получить свободное распределение, нужно компенсировать расходы за обучение. А это за первую ступень — 6765 рублей, за вторую — 9530 рублей. В общей сложности порядка 16 295 рублей. Эти суммы были на момент поступления в колледж. И, скорее всего, их еще проиндексируют.

«Первое рабочее место, конечно же, замечательно, но не с месячной зарплатой в 255 рублей. Такую зарплату считаю невменяемой», — резюмировала пинчанка.

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