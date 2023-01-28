Данилов высмеял истерику россиян из-за танков Украине 28.01.2023, 16:51

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Секретарь СНБО Украины процитировал «Шерлока Холмса».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов решил потролить нытье россиян. Он упомянул цитату из «Шерлока Холмса».

Секретарь СНБО написал в «Фейсбуке», что писатель Артур Конан Дойл якобы «прокомментировал» реакцию жителей России по предоставлению Украине танков:

- Где-то вдали, на мрачных просторах болот, раздался тот странный звук… Ветер донес до нас сначала глухое рычание, а потом рев, который постепенно перешел в тоскливый вой. Эти дикие звуки повторялись в такой последовательности раз за разом, наполняя собой воздух. Говорят, что так завывают из московских болот, всякий раз, когда союзники не замечают очередные путинские «красные линии»,– посмеялся Данилов.

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