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На литовско-белорусской границе заметили «черепашек-ниндзя»

  • 28.01.2023, 16:59
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На литовско-белорусской границе заметили «черепашек-ниндзя»

Белорусы изобрели оригинальный способ перевоза автомобильных запчастей.

На границе люди во все времена отличались смекалкой. На днях в литовском пункте пропуска повстречались новые изобретатели, почти «черепашки-ниндзя».

Очевидец занял, как двое мужчин несли через пункт пропуска «Шальчининкай-Бенякони» запчасти от автомобилей, пишет «АвтоГродно».

С помощью скотча они привязали к своей спине двери от легковушек. У кого-то эти ребята вызвали восторг, у кого-то недоумение, но главное, что запчасти уже в Беларуси и на это «челноки» потратили минимальное время.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что в Беларусь на фоне дефицита вернулись «челноки».

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