В России перестали оформлять 10-летние загранпаспорта 2 28.01.2023, 17:31

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Чиновники ссылаются на на «отсутствие чипов».

В России прекратили оформлять биометрические заграничные паспорта со сроком действия в 10 лет. Российские чиновники утверждают, что это временное явление, пишет «Медуза».

Информацию о приостановке оформления 10-летних загранпаспортов журналистам подтвердили в ряде региональных управлений МВД России.

«В связи с поступившей информацией из АО «Гознак» изготовление паспорта, содержащего электронный носитель информации, по техническим причинам предварительно отложено до середины марта 2023 года», — заявили в полиции Тверской области.

Чиновники уверяют, что россияне по-прежнему могут оформить загранпаспорт старого образца сроком на пять лет.

Как пишет ТАСС, житель Москвы сообщил им о полученном отказе при попытке оформить 10-летний загранпаспорт в центре госуслуг «Мои документы». Там сослались на «отсутствие чипов» для паспорта.

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