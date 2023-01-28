Контрнаступление ВСУ: эксперт указал на важный фактор 28.01.2023, 17:41

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Артиллерийский потенциал России за два месяца сократился на четверть.

Ну и где контрнаступление Вооруженных сил Украины? Странный вопрос, который сейчас слышу отовсюду откуда только можно и, порою, из весьма специфических мест. И в этом, с одной стороны нет ничего удивительного, ведь, не скрою, даже я прогнозировал начало очередной активной фазы на конец 2022, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

С другой стороны, если активная фаза не началась, то тому должны быть определённые объективные причины, не так ли? Ведь зона боевых действий это гигантская площадь с постоянно меняющейся оперативной обстановкой, на которую влияет множество факторов, о многих из которых многие даже не подозревают.

Но сейчас я хочу обратить внимание на совсем другой фактор, стабильно меняющийся по степени развития событий в зоне боевых действий.

Думаю, многие слышали версию о том, ВСУ ожидают формирования подразделений из полностью западных образцов техники и уже ими перейдут в контрнаступление.

Возможно эта версия и имеет право на жизнь, но формирование таких подразделений может занять до двух месяцев, а возможно и трёх. Точно сложно сказать. А вот, что можно сказать с уверенностью, так это то, что у российских оккупационных войск (РОВ) продолжает снижаться интенсивность применения артиллерии.

Так, к концу января 2023 средний показатель выстрелов в сутки у артиллерии РОВ составляет 15 тысяч. Да, периодически фиксируются суточные всплески до 20-25 тысяч, но затем резко идёт провал, порою до 10 тыс/сут. И это при том, что с ноября на декабрь 20 тысяч выстрелов в сутки у РОВ были нормой.

Напомню, что в марте-апреле 2022 у РОВ стандартная суточная интенсивность работы артиллерии составляла 70-80 тыс/сут. То есть, сокращение возможностей осуществления огневого воздействия, как говорится, на лицо.

РОВ могут концентрировать интенсивный артиллерийский огонь по ограниченным участкам и ограниченные промежутки времени. Например, в районе Бахмута или Авдеевки. В районе Угледара из-за нехватки арты и БК в пропорциональном количестве РОВ вновь провалили наступление.

То есть, можно говорить о том, что артиллерийский потенциал РОВ за прошедшие 2 месяца сократился на четверть. То есть, через следующие 2 месяца он имеет все шансы сократиться до 10 тысяч выстрелов в сутки? Вполне возможно и это очень важно.

Дело в том, что сейчас, например, на Запорожском направлении РОВ вынуждены держать фронт в 100 км. Необходимого количества артиллерии, для полного закрытия такого фронта у РОВ - нет, равно как и пропорционального количества БК для активной обороны.

Закрыть все участки артиллерией РОВ не могут, а те которые находятся в ограниченном радиусе поражения не имеют возможности ведения долговременного огня в формате «огневой вал» или хотя бы его подобия, для осуществления оборонных действий, не говоря уже о наступлении.

Таким образом, чем ниже потенциал российской артиллерии, тем успешнее контрнаступление ВСУ и меньше потери, как в личном составе, так и технике.

Фактически, штурмовые БТГр, на западной технике, прорывающие линии обороны врага, который не может эффективно вести оборону... Ну да, это оно самое.

Контрнаступление ВСУ продолжается каждый день, каждый час. И его суть в истощении врага, что и происходит прямо сейчас. А вот когда начнётся активная фаза, знают только в Генштабе ВСУ, мы же с вами можем только предполагать и строить теории.

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