«За коммуналку платим до $20, а на гражданство можно подаваться через два года» 28.01.2023, 18:07

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Семья из Беларуси честно рассказала о жизни в Аргентине.

Мы думали о переезде в Польшу, но обстоятельства сложились иначе — и вот мы уже 10 месяцев находимся в Аргентине. Во время живого эфира на dev.by мы рассказали о своём опыте.

Даша Астапова, iOS-разработчица и Сергей Шевцов, game-developer в марте 2022 года релоцировались в Аргентину вместе с маленьким сыном. Они рассказали dev.by, как уже 10 месяцев живут в Южной Америке:

- Компания Сергея родом из Аргентины, и после начала войны сотрудникам предложили релокацию. Визы у нас не было, поэтому Польша отпадала. Компания очень помогла с релокейтом: оплатила билеты и аренду жилья на первые три месяца.

Путь в Буэнос-Айрэс занял 5 дней. Сначала ехали в Москву на поезде, потом летели в Стамбул через Казань — рейс задержали на 10 часов.

Уже из Стамбула с пересадкой в Амстердаме летели в Аргентину — тогда ещё людей без шенгенских виз пускали в транзитные зоны европейских аэропортов. Сейчас ситуация изменилась: из Стамбула можно улететь с пересадкой в Эфиопии или Бразилии.

Первые три месяца мы жили в столице Аргентины Буйэнос-Айрэсе. Но нам там не подходил климат: город стоит на реке и около океана, поэтому там очень влажно.

Местным летом невыносимая жара, а зимой — пронизывающий холод. Аргентина находится в Южном полушарии, поэтому поры года здесь отличаются от привычных нам.

В итоге мы выбрали второй по величине город страны — Кордову. Она находится в 700 км на северо-запад от Буэнос-Айрэса. Здесь куда более сухо, поэтому жара переносится намного легче. Чувствуешь себя как в финской сауне.

Город довольно туристический и студенческий — в Кордове находится 6 университетов. Природа напоминает немецкую Баварию, вокруг очень много холмов.

Гражданство через 2 года

Граждане Беларуси могут находится в Аргентине без визы на протяжении 90 дней. Потом ещё 2 раза можно продлить пребывание. Первый раз — для туристических целей, а второй — нужны уже более серьёзные объяснения. Например, мы ждали на некоторые документы из Беларуси.

Если вы нарушите визовый режим, то серьёзных санкций, скорее всего, не последует — максимум заплатите штраф примерно в $100, но точную сумму мы не знаем.

Туристы не могут открыть счёт в местном банке — нужно начать процесс получения ВНЖ. Как его получить?

- Просить политическое убежище.

- Доказать наличие пассивного дохода заграницей.

- Трудовой контракт в аргентинской компании.

- Учёба (ВУЗ, языковые курсы, даже школа для детей).

Также есть виза для цифровых кочевников, но она не учитывается в срок получения гражданства.

Через два года безвыездного нахождения в Аргентине (даже нелегального) вы можете податься на гражданство. Местный паспорт довольно сильный: можно ездить без виз в Евросоюз и получать 10-летние визы в США и Канаду.

Сроки рассмотрения заявления разные — выходцы из стран Латинской Америки могут получить гражданство и за 3 месяца. А граждане стран бывшего СССР ждут по несколько лет. Все, кто рождаются в Аргентине, становятся гражданами автоматически.

Местное IT: где работать и какие зарплаты

В Аргентине много местных аутсорсовых компаний и офисов международных гигантов. Но зарплаты сильно ниже, чем в Беларуси. Джуны зарабатывают примерно одинаково, а вот рейты для senior меньше в 2-2,5 раза.

Качество услуг тоже хуже. Аргентинцы в принципе стремятся получать удовольствие от жизни, а не расти по карьерной лестнице.

Хороший вариант: сделать аргентинское ИП и работать на американских заказчиков. Тогда зарплаты будут очень и очень большие. Например, наш знакомый зарабатывает $12 тысяч в месяц.

Годовая инфляция — почти 200%

В Аргентине довольно плачевная экономическая ситуация. Местная валюта быстро обесценивается. Поэтому цены, если ты зарабатываешь в долларах, очень приятные.

За наш двухэтажный дом с двумя отдельными спальнями и большой общей комнатой, задним двориком и гаражом по текущему курсу мы платим $250. Ещё 7 месяцев назад он стоил $450.

Правда, надо было заплатить ещё комиссию риелтору и купить гарантию нашей платежеспособности (её может дать аргентинец с недвижимостью или продать страховая фирма). Это стоило в совокупности $1600. И дом был полностью пустой, всю мебель и технику мы покупали сами.

Если заключаешь контракт на 3 года, то платить будешь в местной валюте, которая очень быстро обесценивается. За последний год инфляция составила почти 200%. Цены меняются так быстро, что в некоторых кафе их даже не пишут в меню. Чтобы узнать стоимость нужно засканировать специальный QR-код.

Средний чек в супермаркете на семью из трёх человек в месяц —около $160.

Поход в фаст-фуд — $3, приличный ресторан (вместе с алкоголем) — $20.

Коммуналку субсидирует государство, поэтому тут фонари горят даже днём. За газ мы платим около $3, вода — $5, электричество в жаркие месяцы — $15.

Домашний интернет хороший, скорость около 300 МБ/с, стоит $10.

Частный детский сад — около $100.

Учтите, что в Буэнос-Айресе цены будут примерно на 30% выше.

Наш совет: едьте с наличными, забудьте про карточки. Валюту можно поменять у специальных людей — у всех местных есть своя «сеть контактов». Звонишь или пишешь в WhatsApp, и к тебе приезжает специальный человек.

В больших городах прямо на улице есть обменники на улице, который меняют по «параллельному» курсу. С уличными обменщиками можно и нужно торговаться!

Насколько необходим испанский язык для жизни?

Молодое поколение более-менее владеет английским, но большинство людей говорят только на испанском. Мы в первое время общались только через Google Translate. Сейчас уже выучили базовые фразы необходимые для жизни.

Но языковой барьер практически не ощущаются: люди очень радушные, терпеливо ждут, пока ты договоришь. Но испанский однозначно надо учить, чтобы чувствовать себя здесь комфортно.

В последнее время в Аргентину приезжает очень много русскоязычных. Если в июне 2022 года была только зкрытая группа в WhatsApp на 20 человек, то сейчас в нашем чате в Telegram уже больше 1000 человек. Каждую неделю в Кордову приезжают целыми семьями.

Людям, которые выросли в 90-е, боятся в Аргентине нечего. Здесь довольно много мелких краж, но уровень убийств намного меньше, чем в России и Беларуси.

Рекомендуем придерживаться основных правил безопасности:

- следите за своим телефоном,

- старатесь не выходить на улицу в сиесту, когда в городе мало людей,

- не гуляйте по небезопасным районам.

Сами мы ни разу не сталкивались с преступностью. В Буэнос-Айрэсе к нам даже подходили местные и говорили: не кладите мобильник в задний карман — украдут!

Напоследок: кому подходит Аргентина?

Это хорошая страна для тех, кто ищет расслабленности и покоя. Здесь ко всем одинаково хорошо относятся. Под каждым нашим видео огромное количество позитивных комментариев от аргентинцев. Незнакомые люди на улицах предлагают помощь.

Здесь можно выражать себя каким угодно способом. В Аргентине точно будет комфортно творческим людям. И аргентинцы очень, очень любят детей!

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