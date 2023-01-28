СМИ: Под Минском перед Новым годом на корпоративе убили работника ГАИ
- 28.01.2023, 18:21
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ЧП произошло в кафе «Очаг» возле Боровлян.
На одном из новогодних корпоративов в Минске был убит сотрудник Государственной автоинспекции. Об этом сообщают источники «Белсата».
Как отмечается, инцидент произошел вечером 29 декабря в кафе «Очаг» возле Боровлян, где в тот момент сразу несколько учреждений отмечали новогодние корпоративы, в том числе и ГАИ.
Уже в конце корпоратива произошла большая драка, «какой-то гаишник быковал там без майки, здоровый бегал». Драку сначала удалось разнять, но потом она началась снова. Вдруг женщина побежала вызывать скорую.
Очевидцев драки впоследствии вызвали в милицию давать показания. Составлен фоторобот на пять человек. Возбуждено уголовное дело по факту убийства по неосторожности и использования холодного оружия.
В секретариате УГАИ ГУВД Мингорисполкома на просьбу о комментарии перенаправили на другой номер телефона, но там никто не поднимал трубку. В кафе «Очаг» от комментария относительно предновогоднего инцидента отказались:
«Никакой информации мы не даем».
Не единственная драка?
27 января телеграм-канал «Реальная Беларусь» писал, что в эти дни в одном из ресторанов Минска произошла серьезная драка между работниками Следственного комитета и милиционерами.
Якобы конфликт произошел на почве отношения к войне в Украине, когда представители СК «решили «проучить» милиционеров за их негативное отношение к вооруженной агрессии».
Дата и место происшествия при этом не назывались. Действительно ли оно имело место и не связано ли с описанным нами, неизвестно.
А как раньше
Предновогодний инцидент – это не первая драка с участием силовиков в 2022 году в Минске. Так, 21 июня в жилом комплексе «Каскад» бывший глава ГУБОПиКа и действующий работник Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД Андрей Паршин возле своего дома попытался разогнать нескольких подростков. Началась драка, он оказался на земле, а после выстрелил 16-летнему парню в ногу. Того увезла «скорая».