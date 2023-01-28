Задержан гомельский бард Андрей Мельников
- 28.01.2023, 18:57
Он находится в ИВС Минского района.
Пропавший гомельский бард Андрей Мельников, которого уже начали искать родственники, «нашелся» в изоляторе временного содержания Минского района.
Сын Андрея Мельникова сообщил об этом в социальных сетях:
«Ищем моего папу. Те люди, кто общался с ним в четверг и позже - откликнитесь, пожалуйста. В милиции приняли заявление на розыск».
Позже сын барда сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что его отец задержан до 5 февраля, он находится в минском изоляторе.