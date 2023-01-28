Задержан гомельский бард Андрей Мельников 28.01.2023, 18:57

Он находится в ИВС Минского района.

Пропавший гомельский бард Андрей Мельников, которого уже начали искать родственники, «нашелся» в изоляторе временного содержания Минского района.

Сын Андрея Мельникова сообщил об этом в социальных сетях:

«Ищем моего папу. Те люди, кто общался с ним в четверг и позже - откликнитесь, пожалуйста. В милиции приняли заявление на розыск».

Позже сын барда сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что его отец задержан до 5 февраля, он находится в минском изоляторе.

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