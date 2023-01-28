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Военный эксперт: ВСУ смогут наступать на двух направлениях одновременно

  • 28.01.2023, 19:56
Военный эксперт: ВСУ смогут наступать на двух направлениях одновременно

Павел Нарожный о том, чего можно достичь на фронтах в Украине с западными танками.

Танки во время контрнаступления эффективны только в комплексе с другим оружием. Об этом «24 Каналу» сказал украинский военный эксперт Павел Нарожный.

- Если будем говорить о направлениях, то, например, возьмем Мелитополь или Луганское направление. Чтобы наступать там, нужно сформировать ударную группу из четырех бригад по каждому из направлений, – отметил эксперт.

По словам Нарожного, ударные группы должны поддерживать артиллерия и отдельная танковая бригада. Чтобы создать танковую бригаду, нужно примерно 120 – 150 танков.

- То есть 300 танков – это 2 бригады. Такими двумя бригадами сможем, если будут свободны общевойсковые бригады, поддерживать наступление на двух направлениях. Это субъективное суждение, потому что неизвестно, есть ли у нас эти ресурсы, потому что наступает пехота, а не танки, – рассказал Нарожный.

Он подчеркнул, что задача танка – поддержка пехоты на поле боя и вопрос упирается во все остальные роды войск. Как отметил Нарожный, перед тем как танк наступает, должны пройти саперы, чтобы освободить территорию от мин.

- Танк не может ехать наугад. Он является частью невероятно большого механизма, которым является армия. Однако повторюсь – 300 танков дают возможность наступать на нескольких направлениях одновременно, – добавил военный эксперт.

Оккупанты пытаются прорвать к Угледару. Спикер Восточной группировки Сергей Череватый сказал о 300 обстрелах, десятках штурмов. Нарожный отметил, что это очень интенсивно, потому что говорится о десятках тысяч артиллерийских выстрелов в сутки.

- Россияне примерно 2 месяца стреляли по 5 – 6 тысяч выстрелов по всей линии столкновения. Таким образом аккумулировали артиллерийские боеприпасы. Однако у нас появилась возможность проводить контрбатарейную борьбу. Каждый выстрел – это возможность определить атакующую артиллерийскую установку. Есть шанс их уничтожить. Мне точно известно, что наши военные успешно охотятся на них, – сообщил Нарожный.

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