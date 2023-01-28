Фейгин: Понимание проигрыша вызывает истерическую реакцию у Путина 28.01.2023, 20:15

Концепция победы Украины предполагает полное устранение угрозы со стороны имперской Москвы.

Российский оппозиционер Марк Фейгин в эфире телеканала «Еспресо» отметил, что концепция выигрыша Украины предполагает устранение угрозы со стороны имперской Москвы

- В Москве окончательно поняли, что никто не собирается искать компромиссы, чтобы не дать Украине исчезнуть, потерять суверенитет, территориальную целостность. Нет, именно выиграть. А выиграть – это многомерная концепция. Это предполагает не только выход на границы 1991 года, но и устранение угрозы со стороны имперской Москвы для соседей. Это предполагает, что война по своим последствиям неизбежно должна переброситься в саму Россию. Потому что поражение в войне для режима Путина, а это режим и персональный, и коллективный, будет иметь далеко идущие последствия, - подчеркнул он. Фейгин.

По словам оппозиционера, понимание проигрыша РФ вызывает истерическую реакцию среди пропагандистов.

- Пропагандисты являются выразителями этих настроений, разумеется, на них возложена такая публичная миссия. Но это еще следствие той истерики, которая происходит в самом Кремле, которая исходит от Путина. Последние заявления Путина прозвучали так, что россияне должны проводя «спецоперацию» справиться с угрозами, исходящими от исторически принадлежащих России земель. Речь идет уже о том, что все, что расположено в интересах Кремля – это давно исторически обоснованные претензии на свои собственные земли, и от них якобы идет угроза, - добавил Фейгин.

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