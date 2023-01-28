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Полковник ВСУ: Угледар – важный плацдарм для контрнаступления

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  • 28.01.2023, 20:40
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Полковник ВСУ: Угледар – важный плацдарм для контрнаступления

За Угледаром сосредоточены два населенных пункта, прикрывающие тыл ВСУ и важный логистический хаб.

Продвижение в районе Угледара поможет Вооруженным силам Украины осуществлять контрнаступательные действия в Донецкой области и деоккупировать территории. Впрочем, россияне тоже затачивают зубы на это направление.

Об этом «24 Каналу» рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Угледар – ключевая точка.

Роман Свитан объяснил, что, во-первых, из Угледара можно идти и в сторону Волновахи, если будет поставлена задача выходить на Мариуполь.

- Это оптимальный вариант продвижения вдоль дороги из Донецка в Мариуполь, – подчеркнул он.

По его мнению, события могут разворачиваться и по второму сценарию.

- Если будет принято решение выходить не на Мариуполь, а на Новоазовск, это тоже очень хороший и уже готовый плацдарм для выполнения этой задачи, – рассказал он.

В таком случае ВСУ будут продвигаться на Еленовку, потом чуть севернее Новоазовска через Тельманово.

- Для выполнения двух действий наших войск именно Угледар является одной из важнейших точек. Поэтому россияне и пытаются им нивелировать, – подчеркнул он.

К тому же оккупанты тоже имеют свои планы по Угледару. Полковник ВСУ отметил, что Угледар – это плацдарм для выполнения дальнейшего продвижения украинского войска во время прорыва на Азовском побережье в районе Мариуполя.

- Из-под Угледара можно выйти в сторону Волновахи, перерезать железнодорожное сообщение и дальше около 100 километров до Мариуполя, – сосредоточил внимание он.

Свитан рассказал, что за Угледаром сосредоточены два населенных пункта, прикрывающие тыл ВСУ и важный логистический хаб.

Что с Бахмутом

Полковник ВСУ отметил, что сейчас дело даже не в самом Бахмуте, а в определенных периодах обороны в районе Донбасса.

- Сейчас, пока россияне в районе Донбасса имеют преимущество в артиллерии, боеприпасах и живой силе, нам оптимально удерживать там режим обороны, – объяснил он.

По словам Свитана, украинские военные вышли из Соледара, потому что его было не выгодно удерживать между гражданскими зданиями, а промзону россияне «перемололи в пыль». По такой же схеме будут действовать ВСУ и в Бахмуте.

- Промзона Бахмута держится, поэтому его можно содержать именно в промзоне и в районе разбитых многоэтажек, – отметил он.

К тому же подыгрывает украинским защитникам река Бахмутка, позволяющая продолжать держать оборону.

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