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«Мобилизованные успели спиться за два месяца пока были на учениях в РФ»

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  • 28.01.2023, 21:02
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«Мобилизованные успели спиться за два месяца пока были на учениях в РФ»

Оккупанты в шоке от больших потерь в подразделениях.

Военнослужащий 27-й мотострелковой бригады РФ пожаловался товарищу на потери среди личного состава и панические настроения вновь прибывших бойцов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР Министерства обороны Украины.

«Привезли 30 солдат, из них в живых осталось 10», - заявил оккупант.

Также он рассказал, что увидел много страшных вещей и уже успел себя проклясть за поездку на войну в Украину. По его словам, за все время, пока россияне находятся на позициях, обстрелы каждый день.

«Мы пока стоим на месте, просто на месте. Когда лагерь разбомбили, я за день, за один раз мог трижды умереть», - посетовал россиянин.

Военный рассказал, что они живут в лесу в землянках с натянутыми тентами. Также мобилизованные пока сидели на учениях в РФ через 2 месяца успели спиться. Их сначала отправляют в Белгород, а затем на позиции. Также россиянин заявил, что у него почти нет денег, но радуется, что после войны с него снимут судимости.

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