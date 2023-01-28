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Топ-5 увлекательных фильмов о семейной жизни

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  • 28.01.2023, 21:23
Топ-5 увлекательных фильмов о семейной жизни

Один из них называется «Капитан Фантастик».

Intex-press сделал подборку самых неожиданных историй о семейной жизни.

«Достать ножи» (2019)

На следующее утро после празднования 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби виновника торжества находят мёртвым. Налицо — явное самоубийство, но полиция по протоколу опрашивает всех присутствующих в особняке членов семьи, хотя, в этом деле больше заинтересован частный детектив Бенуа Блан. Тем же утром он получил конверт с наличными от неизвестного и заказ на расследование смерти Харлана. Не нужно быть опытным следователем, чтобы понять, что все приукрашивают свои отношения с почившим главой семейства, но Блану достаётся настоящий подарок — медсестра покойного, которая физически не выносит ложь.

В ролях: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас.

Рейтинг на Кинопоиске: 8.1.

«Капитан Фантастик» (2016)

Бен живёт в лесу с шестью своими детьми. Они говорят на нескольких языках, разбираются в квантовой физике, философии и литературе, а вместо Рождества отмечают день рождения Ноама Хомского. Они умеют охотиться, способны разделать добычу и приготовить её на костре, а также находятся в прекрасной физической форме. Когда их мать, лежащая в больнице, кончает с собой, всему семейству приходится отправиться в большой мир на её похороны.

В ролях: Вигго Мортенсен, Джордж Маккэй, Саманта Ислер, Анналиса Бассо.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.6.

«Манчестер у моря» (2016)

Нелюдимый и погруженный в себя Ли работает слесарем в многоквартирном доме. Однажды он узнает, что его старший брат умер, а в завещании Ли назначен опекуном 16-летнего племянника.

В ролях: Кейси Аффлек, Мишель Уильямс, Кайл Чандлер.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.3.

«Мой ангел-хранитель» (2009)

Адвокат сталкивается с необычным делом: 11-летняя девочка подает в суд на своих родителей, узнав о том, что она была зачата «в пробирке» лишь для того, чтобы поддерживать жизнь своей сестры, больной лейкемией.

В ролях: Кэмерон Диас, Эбигейл Бреслин, Софья Васильева.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.9.

«Семья по-быстрому» (2018)

Усыновляя трех детей, бездетная супружеская пара не представляла, с каким количеством проблем им придется столкнуться.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.5.

В ролях: Марк Уолберг, Роуз Бирн, Изабела Мерсед.

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