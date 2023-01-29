Россия проиграла информационный блицкриг
- 29.01.2023, 1:12
Украинцы за период войны научились отличать правду от фейков.
Украинцы за период полномасштабной войны научились отличать правду от фейков, распространяемых россиянами. У людей за это время сформировался определенный иммунитет. Об этом «24 Каналу» рассказал заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности Украины Николай Балабан. По его словам, Россия пытается вести войну и на информационном фронте.
К каким манипуляциям прибегает Россия
Николай Балабан отметил, что с февраля 2022 года Россия запустила своеобразную информационную машину.
- Одной из ключевых задач российской информационной машины в этой информационной войне – это создать пропасть непонимания между украинским обществом и правительством Украины, – объяснил он.
По его мнению, при наличии взаимопонимания и доверия внутри государства, проблемы преодолеваются легче. В частности, тогда страна гораздо лучше отбивается от конвенционных атак.
По его словам, когда доверие каким-то образом подорвано, это приводит к усложнению многих процессов: от ведения боевых действий до ремонта важных инфраструктурных объектов.
- Очень важный сегмент российской информационной войны – это специальные информационные операции, основная задача которых вбить клин, разорвать доверие, – отметил Балабан. Но все планы в России могут реализовать.
Что хотят достичь этим россияне
Николай Балабан рассказал, что россияне переоценили свои возможности. Это свидетельствует о том, что необязательно расходуемые на что-то ресурсы помогут достичь максимального результата.
- Россияне, равно как и в кинетической войне с Украиной, переоценили свои усилия и недооценили украинское общество, – пояснил он.
По его словам, украинское общество еще с 2014 года было очень активно бомбардировано российской дезинформацией.
- Таким образом у украинцев уже выработан определенный иммунитет и понимание, что делает Россия, какие нарративы просто мусорные или дезинформационные,
– сосредоточил внимание он.
Балабан объяснил, что это очень напоминает феномен с вакцинацией COVID-19, когда у человека по болезни или вакцине вырабатывается иммунитет.
- Когда делается следующая атака, конечно, что она каким-то образом действует на организм, но она уже не может повлечь за собой таких больших осложнений, как на человека невакцинированного или неподготовленного, – отметил он.
Как украинцы противостоят россиянам
Замруководителя Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности подчеркнул, что в информационной войне большую роль играют и украинские журналисты.
- Они с 2014 года очень много рассказывали о дезинформации, – подчеркнул он.
По его словам, именно это помогает выстоять перед российскими информационными атаками. Так что следует не останавливаться на достигнутом.
- Россияне проиграли информационный блицкриг. Они сами это признают, – объяснил он.
Балабан рассказал, что россияне все же постоянно пытаются делать новые атаки, прибегая к разным методам.
- Они используют разные небольшие ходы или сегменты, которые очень трудно контролировать, например, Telegram-каналы, – обратил внимание он.
Впрочем, врагу не хватает выхода на более широкую украинскую территорию. У него нет каналов или каких-либо крупных институтов, через которые можно дезинформировать.
К тому же, украинцы смогли сузить серую зону информационной войны. Теперь люди умеют отличать черное от белого, украинский интерес от русского нарратива.