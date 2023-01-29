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Россия проиграла информационный блицкриг

  • 29.01.2023, 1:12
Россия проиграла информационный блицкриг

Украинцы за период войны научились отличать правду от фейков.

Украинцы за период полномасштабной войны научились отличать правду от фейков, распространяемых россиянами. У людей за это время сформировался определенный иммунитет. Об этом «24 Каналу» рассказал заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности Украины Николай Балабан. По его словам, Россия пытается вести войну и на информационном фронте.

К каким манипуляциям прибегает Россия

Николай Балабан отметил, что с февраля 2022 года Россия запустила своеобразную информационную машину.

- Одной из ключевых задач российской информационной машины в этой информационной войне – это создать пропасть непонимания между украинским обществом и правительством Украины, – объяснил он.

По его мнению, при наличии взаимопонимания и доверия внутри государства, проблемы преодолеваются легче. В частности, тогда страна гораздо лучше отбивается от конвенционных атак.

По его словам, когда доверие каким-то образом подорвано, это приводит к усложнению многих процессов: от ведения боевых действий до ремонта важных инфраструктурных объектов.

- Очень важный сегмент российской информационной войны – это специальные информационные операции, основная задача которых вбить клин, разорвать доверие, – отметил Балабан. Но все планы в России могут реализовать.

Что хотят достичь этим россияне

Николай Балабан рассказал, что россияне переоценили свои возможности. Это свидетельствует о том, что необязательно расходуемые на что-то ресурсы помогут достичь максимального результата.

- Россияне, равно как и в кинетической войне с Украиной, переоценили свои усилия и недооценили украинское общество, – пояснил он.

По его словам, украинское общество еще с 2014 года было очень активно бомбардировано российской дезинформацией.

- Таким образом у украинцев уже выработан определенный иммунитет и понимание, что делает Россия, какие нарративы просто мусорные или дезинформационные,

– сосредоточил внимание он.

Балабан объяснил, что это очень напоминает феномен с вакцинацией COVID-19, когда у человека по болезни или вакцине вырабатывается иммунитет.

- Когда делается следующая атака, конечно, что она каким-то образом действует на организм, но она уже не может повлечь за собой таких больших осложнений, как на человека невакцинированного или неподготовленного, – отметил он.

Как украинцы противостоят россиянам

Замруководителя Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности подчеркнул, что в информационной войне большую роль играют и украинские журналисты.

- Они с 2014 года очень много рассказывали о дезинформации, – подчеркнул он.

По его словам, именно это помогает выстоять перед российскими информационными атаками. Так что следует не останавливаться на достигнутом.

- Россияне проиграли информационный блицкриг. Они сами это признают, – объяснил он.

Балабан рассказал, что россияне все же постоянно пытаются делать новые атаки, прибегая к разным методам.

- Они используют разные небольшие ходы или сегменты, которые очень трудно контролировать, например, Telegram-каналы, – обратил внимание он.

Впрочем, врагу не хватает выхода на более широкую украинскую территорию. У него нет каналов или каких-либо крупных институтов, через которые можно дезинформировать.

К тому же, украинцы смогли сузить серую зону информационной войны. Теперь люди умеют отличать черное от белого, украинский интерес от русского нарратива.

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