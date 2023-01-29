Трамп начал предвыборную кампанию 29.01.2023, 3:19

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Экс-президент США провел первые митинги.

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу, 28 января, провел первые митинги перед президентскими выборами 2024 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщает издание, у Трампа запланировано на 28 января два митинга: один в Нью-Гэмпшире, а второй - в Южной Каролине. Речь идет о штатах, которые среди первых проводят праймериз Республиканской партии.

Как известно, он заявил о намерении принимать участие в выборах в ноябре 2022 года.

Отмечено, что Трамп пока является единственным республиканцем, заявившим о намерении баллотироваться в президенты от своей партии. Однако, ожидается, что потенциальные соперники, в том числе губернатор Флориды Рон ДеСантис, бывший вице-президент Майк Пенс и бывший губернатор Южной Каролины Никки Гейли, которая была послом Трампа в ООН, начнут свою кампанию в ближайшие месяцы.

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