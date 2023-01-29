На Харьковщине боец ВСУ спас питона, которого россияне украли и бросили в танке 29.01.2023, 5:16

Животное чудом осталось живым.

Российские оккупанты украли питона в Купянске на Харьковщине и бросили его в уничтоженном танке. Об этом (рассказал https://zn.ua/UKRAINE/v-kharkovskoj-oblasti-rossijane-ukrali-pitona-i-pokinuli-eho-v-unichtozhennom-tanke.html) украинский военный.

Известно, что оккупанты похитили животное из бани в Купянске во время оккупации. Однако после контрнаступления украинских сил в Харьковской области в сентябре россияне бросили змею умирать в уничтоженном ВСУ танке.

«Я подбегаю, ловлю его как канат, и тяну за собой. Отбежал немного, свернул его в клубок, под курткой зажал и побежал дальше, потому что танк начал взрываться. Добежал до разбитого дома, нашел мешок и положил его туда», - говорит военный ВСУ Богдан, спасший питона.

Солдат рассказывает, что во время боев за город баня, где жил питон, была разбита. Там было много змей, но они были мертвыми. Военный не исключает, что питон мог и сам доползти до разбитого танка, чтобы погреться.