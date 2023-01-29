В Иране горят крупнейший нефтехимический завод и фабрика по производству дронов 11 29.01.2023, 8:48

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На объектах слышны сильные взрывы.

В иранском городе Азаршахр на нефтехимическом предприятии произошел крупный пожар, часть резервуаров с продукцией сдетонировали.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Город Азаршахр является крупнейшим промышленным центром на северо-западе страны. Согласно сообщению пожарного центра, на предприятии производились автомобильные масла.

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Huge fire in Salimi industrial town in Azarshahr, east Azerbaijan province of #Iran pic.twitter.com/1YXfq8s8xJ — Aleph א (@no_itsmyturn) January 28, 2023

Некоторые нефтяные резервуары взорвались. Известно, что одна из пожарных машин уничтожена в результате пожара, вызванного взрывом горячего масла. О количестве пострадавших и причинах масштабного инцидента не сообщается.

Также сообщается о том, что в иранском Тебризе горит одна из фабрик по производству дронов.

Ранее стало известно, что мощные взрывы произошли на оборонном заводе в городе Исфахан в центральной части Ирана и многих стратегических предприятиях страны. Причиной взрывов могла стать атака ударных беспилотников.

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