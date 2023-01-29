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В Иране горят крупнейший нефтехимический завод и фабрика по производству дронов

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  • 29.01.2023, 8:48
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В Иране горят крупнейший нефтехимический завод и фабрика по производству дронов

На объектах слышны сильные взрывы.

В иранском городе Азаршахр на нефтехимическом предприятии произошел крупный пожар, часть резервуаров с продукцией сдетонировали.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Город Азаршахр является крупнейшим промышленным центром на северо-западе страны. Согласно сообщению пожарного центра, на предприятии производились автомобильные масла.

Некоторые нефтяные резервуары взорвались. Известно, что одна из пожарных машин уничтожена в результате пожара, вызванного взрывом горячего масла. О количестве пострадавших и причинах масштабного инцидента не сообщается.

Также сообщается о том, что в иранском Тебризе горит одна из фабрик по производству дронов.

Ранее стало известно, что мощные взрывы произошли на оборонном заводе в городе Исфахан в центральной части Ирана и многих стратегических предприятиях страны. Причиной взрывов могла стать атака ударных беспилотников.

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