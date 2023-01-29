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«Игры престолов» в Кремле набирают обороты

  • 29.01.2023, 8:56
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«Игры престолов» в Кремле набирают обороты

Подковерная борьба окончательно разрушила планы Путина.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стремительно теряет авторитет в глазах российского диктатора Владимира Путина, который решил больше не полагаться на его силы и снова доверился Герасимову, Шойгу и обычным российским военным.

Как рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, в предыдущие месяцы в реализации военной кампании в Украине Путин опирался на Пригожина и генерала Суровикина. Главарь «вагнеровцев» обещал российскому президенту завоевать как можно больше территорий, а Суровикин – сломить украинцев массированными ракетными ударами по энергетической инфраструктуре.

«Никто из них своего слова не сдержал. Главе ЧВК не удалось доказать Путину, что его наемники лучше российской армии. В боях за Соледар ЧВК «Вагнер» была практически разбита, из 50 тыс. завербованных Пригожиным заключенных, в Украине сейчас воюют лишь 10 тыс., остальные убиты, получили ранения, пропали без вести или попали в плен. Также на имидже российской армии и лично Путина негативно отразились факты массового дезертирства заключенных из «Вагнера» и свидетельства их военных преступлений и грубого нарушения прав человека в Украине. Приобретают общественный резонанс повторные преступления «вагнеровцев», которые после завершения контракта возвращаются в Россию, прихватив с собой оружие», – говорится в материале.

Аналитики ЦПД отмечают, что в попытке продемонстрировать, что его группировка – более качественно подготовленное воинское формирование, чем регулярная российская армия, Пригожин не согласовывает свои вылазки с Генштабом ВС РФ. Это привело к потере управления войсками и дополнительным потерям. Обстрелы украинской инфраструктуры тоже не дали России желаемого эффекта. Таким образом, альянс Пригожина и генерала Суровикина проигрывает противостояние силовому блоку РФ и упустил возможность заменить Шойгу и Герасимова своими ставленниками.

«Из-за потери доверия Путин решил показать группе Пригожина его место в кремлевской иерархии. Суровикин потерял пост командующего российских войск в Украине, маргинализация группы «Вагнер» продолжается полным ходом. Чтобы подорвать влияние Пригожина, Путин отказался от публичных заявлений о тактических успехах «группы Вагнера» на фронте в Украине, приписывая их министерству обороны и Генеральному штабу РФ. В пропагандистских СМИ «разгоняется» заявление пресс-секретаря президента РФ Пескова о возможном покушении на Пригожина со стороны украинских спецслужб. Это завуалированный сигнал Кремля, что ожидает основателя ЧВК «Вагнер», если он не прекратит рассчитывать на политическую карьеру, и на кого «спишут» его ликвидацию», – добавили в ЦПД.

Кроме того, руководство Минобороны РФ получило возможность отомстить Пригожину и отправлять «вагнеровцев» в качестве «пушечного мяса» на самые сложные участки фронта, где они массово гибнут. Минобороны РФ также намеренно исключает упоминание сил «Вагнера» в своем ежедневном брифинге.

В то же время снижение авторитета Пригожина в Кремле и потеря личной индульгенции от Путина вовсе не означает потерю им политических и военных перспектив. Он не теряет надежды попасть на более высокий уровень влияния в Кремле и дает понять, что имеет собственную и неконтролируемую властью армию «зэков», которую он может обернуть против кремлевской системы. Безусловно, продолжится и использование Путиным его боевиков.

«Таким образом, Пригожин останется для Путина, прежде всего, маргиналом, который выполняет для Кремля «грязную» работу за рубежом. Метание Путина между наемниками и силовиками в очередной раз свидетельствует о серьезных проблемах в рядах российской оккупационной армии и кризисе в его окружении. Ведь к битве между «вагнеровцами» и «военными» присоединяется системное противостояние между ФСБ и ФСО, бизнесом и государственниками, финансовым и культурным секторами РФ. Противостояние между «группой Вагнера» и МО РФ продолжается, кремлевские «игры престолов» набирают обороты. Политические амбиции участников «кремлевского сериала» окончательно разрушают мечты Путина на победу в Украине, приближая поражение его режима», – резюмировали в ЦПД.

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