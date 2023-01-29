ISW: Кремль решил избавиться от Пригожина 29.01.2023, 9:24

ЧВК «Вагнера» использовали в трудный момент, теперь она не нужна.

Снижение зависимости российских военных от сил «Вагнера» вокруг Бахмута, вероятно, снижает влияние Евгения Пригожина.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Кремль обратился к нерегулярным силам Пригожина, чтобы пережить трудный период после кульминации наступления российских обычных сил в Луганской области летом 2022 года, что ввело Пригожина в заблуждение, заставив переоценить свое значение в российской армии и политические сферы.

Кремлю, однако, не нужно будет успокаивать Пригожина, если российские обычные силы продолжат брать на себя ответственность за линию фронта в Бахмуте.

Кремль, вероятно, уже постепенно лишает его привилегий. Министерство обороны России также предприняли новые усилия по профессионализации армии, усилия, которые в случае успеха приведут к маргинализации параллельных военных формирований, таких как ЧВК «Вагнера», считают аналитики.

Пригожин, вероятно, чувствует и компенсирует снижение своего влияния и поэтому начал нападать на националистическую фракцию ветеранов.

Пригожину также предъявлены обвинения во взяточничестве, которые могут еще больше подорвать его репутацию независимо от их обоснованности.

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