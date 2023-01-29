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ВСУ устроили войскам РФ «огневую ловушку» в Иловайске

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  • 29.01.2023, 9:44
  • 10,956
ВСУ устроили войскам РФ «огневую ловушку» в Иловайске

Удар был нанесен в момент разгрузки живой силы и техники оккупантов.

В ночь с 28 на 29 января украинская артиллерия нанесла мощный удар по вокзалу в оккупированном Иловайске, когда российские войска разгружали там свою технику

Информацию об этом распространил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Удар также подтверждают российские пропагандисты. Они утверждают, что по войскам РФ были выпущены 7 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Ни на миг мы не забываем о досрочной демобилизации упырей. Уточняем количество и качественную характеристику», - пишет Штефан.

Военный журналист Андрей Цаплиенко распространил видео с места удара.

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