ВСУ устроили войскам РФ «огневую ловушку» в Иловайске

ВСУ устроили войскам РФ «огневую ловушку» в Иловайске15
- 29.01.2023, 9:44
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Удар был нанесен в момент разгрузки живой силы и техники оккупантов.
В ночь с 28 на 29 января украинская артиллерия нанесла мощный удар по вокзалу в оккупированном Иловайске, когда российские войска разгружали там свою технику
Информацию об этом распространил офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Удар также подтверждают российские пропагандисты. Они утверждают, что по войскам РФ были выпущены 7 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.
«Ни на миг мы не забываем о досрочной демобилизации упырей. Уточняем количество и качественную характеристику», - пишет Штефан.
Военный журналист Андрей Цаплиенко распространил видео с места удара.