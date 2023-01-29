«Проклял их, что сюда приехал» 4 29.01.2023, 9:53

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Российский солдат рассказал о реалиях службы на передовой в Украине.

Российский солдат по телефону поделился реалиями службы в ВС РФ в «зоне СВО». Оккупант рассказал про масштабные потери среди личного состава его бригады.

Об этом сообщил Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины. Телефонный разговор был перехвачен.

Военнослужащий 27-й мотострелецкой бригады РФ заявил, что Россия систематически теряет солдат, в результате чего среди военных сеется паника.

«К нам привезли 30 солдат, осталось всего 10. Я насмотрелся, я тебе говорю…я вообще, я проклял, что сюда поехал», – говорит захватчик.

Кроме того, вражеский солдат пожаловался на постоянные обстрелы со стороны ВСУ и большое количество смертей среди его соратников.

«Мы пока стоим на месте, просто на месте. Когда лагерь разгромили, я за день, за один раз, мог три раза умереть», – сообщил он.

Оккупант поделился реалиями службы в армии России – военные живут в лесу с натянутыми тентами, а свежемобилизованные солдаты на учениях массово спиваются.

«Мобилизованных сначала отправляют в Белгород, а потом сразу на позиции. Они в а*уе просто», – комментирует военнослужащий.

Солдат похвастался по телефону, что за службу на фронте ему пообещали дать звание и снять 2 судимости, полученные до войны.

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