Politico: Группа военных чиновников подталкивает Пентагон к отправке F-16 Украине 3 29.01.2023, 10:05

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Кампания в пользу такого решения набирает обороты.

Несколько американских военных подталкивают Пентагон к согласованию отправки в Украину истребителей F-16 в составе одного из пакетов военной помощи.

Об этом сообщает Politico.

По словам трех представителей Минобороны США, в то время как Украина готовится начать новое наступление весной, чтобы вернуть себе территорию, кампания внутри Пентагона по передаче истребителей ВСУ набирает обороты.

«Я не думаю, что мы против», - сказал высокопоставленный чиновник Минобороны по поводу отправки F-16, комментируя ситуацию на условиях анонимности. Он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

По его словам, Украине еще предстоит заявить, что истребители являются ее главным приоритетом. Он также отметил, что Пентагон сосредоточен на отправке ВСУ средств, необходимых для боевых действий «на земле».

Высокопоставленный украинский чиновник заявил в субботу, что Украина и ее западные союзники ведут «ускоренные» переговоры о возможной отправке как ракет большой дальности, так и военных самолетов.

Представитель Белого дома отметил, что США будут «очень осторожно» обсуждать вопрос передачи Украине истребителей.

Напомним, во время последнего «Рамштайна» президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров на следующей встрече обсудить вопрос передачи Украине истребителей F-16.

Ранее о готовности передать Украине современные самолеты заявили Нидерланды.

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