«Вопрос будущего Беларуси стоит в вооруженном сопротивлении и подготовке восстания» 5 29.01.2023, 10:14

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Идея стала доминирующей в среде противников диктатуры.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателя о необходимости вооруженного сопротивления диктатуре в Беларуси:

— С началом войны в Украине, будущее общества в Беларуси стало еще теснее связано с будущим Российской Федерации и самой Украины. И для многих белорусов стало очевидным, что свержение диктатуры невозможно без оружия и какой-то формы насильственного сопротивления. Сейчас идея вооруженного сопротивления стала доминирующей в среде противников диктатуры Лукашенко.

И такая ситуация поднимает ряд крайне важных вопросов, от которых напрямую зависит будущее белорусов и сама возможность свержения Лукашенко. И один из самых первых и критических вопросов звучит как «А где сформировать такую вооруженную силу, если внутри Беларуси это сделать невозможно?» И история дает достаточно много примеров того, как решающую роль в вооруженной борьбе сыграли формирования, подготовленные за рубежом, а не внутри самой страны. Полк Калиновского тому пример.

Возможным сценарием, когда Полк Калиновского может действительно воевать с теми, кто решится умирать за усатого фюрера — прямое нападение Беларуси на Украину.

Необходимо уже сейчас готовиться к этому, чтобы не оказаться на обочине истории. В первую очередь это касается белорусов за рубежом. Присоединяйтесь к тем парамилитаристским проектам, что есть под пантронажем оппозиции, создавайте свои вместе с друзьями и коллегами, осваивайте военное дело, тактику. Если вы в Беларуси — учитесь по информации в интернете, выходите на контакты с такими группами за рубежом, чтобы они помогали вам с обучением. Неготовность к самой серьезной эскалации в 2020 году привела нас к поражению, и мы не должны допустить этого вновь. Вопрос будущего Беларуси теперь уже стоит в вооруженном сопротивлении и подготовке восстания. Готовы ли белорусские эмигранты в нем участвовать? Ответ на этот вопрос может решить и судьбу Беларуси в целом.

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