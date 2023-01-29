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Редкий чудак на буквы «Д» и «М»

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 29.01.2023, 10:22
  • 4,786
Редкий чудак на буквы «Д» и «М»

Медведев неожиданно занялся самокритикой.

Наш субботний политический кинотеатр заполнен до отказа, свободных мест нет. Все ждут новостей и боятся их. Мобилизация? Новые потери? Разрушения? Опять санкции?

Мягко гаснет в зале свет. Напряженная тишина. На экране перед основным кинофильмом – небольшие «Новости дня» от Дмитрия Медведева – экранизация его сегодняшней заметки в телеграм. Для разрядки международной напряженности.

И сразу же, в первом абзаце, оскорбления «какой-то Италии» и ее министра обороны. Извините, Дмитрий Анатольевич, но, как говорилось в известном фильме, «Хоботов, это мелко». Да, закрыли вам тосканские виноградники и поместье, и что? Страна-то прекрасная. Не надо ее оскорблять.

Берите пример с Владимира Соловьева, у него похожая на вашу ситуацию, он – лишенец вилл с озера Комо. Но в отношении Италии ведет себя достойно – обходит ее критикой (еще на что-то надеется). Если ругается, то на Шольца, Макрона – лидеров стран, где у него вилл, вроде бы не было. Или пока не нашли.

Дальше у Дмитрия Медведева, если удалить из его речи словесные европейские заусенцы, понеслась самокритика российских властей:

«Несть числа дуракам во властных структурах …» (четко формулирует!), «редкий чудак на букву «м» (это уже вообще прямо в себя попал), «злобное королевство … с комплексом империи» (немного сказочно, но «сахарный Кремль» узнается), «в пандемию накачивались прямо на рабочих местах» (приподнятый занавес, из-под которого проглянули алкогольные нравы великой нашей державы, звон стаканов, сигарный дым и танцы до утра). Как шептал Остап Бендер на ухо Ипполиту Матвеевичу, «хорошо излагает, собака, учитесь».

В заключение Дмитрий Анатольевич, имея в виду выпивку и Бориса Джонсона, написал, что «дух Черчилля был бы доволен преемниками». Извините, но как же вот так безвольно, без боя, можно отдавать Великобритании наши российские достижения!? В период «спецоперации»?! Да вы вместе с Марией Захаровой этого Джонсона в литрбол обнесете с «сухим» счетом! Наблюдай такой матч Черчилль, сжевал бы сигару от горя.

И вот, между прочим, когда вы, Дмитрий Анатольевич, оплевываете Великобританию, надо быть осторожным. Потому что можно попасть в британского гражданина Андрея, сына путинского соратника Якунина; в подданного короля - пропагандиста Сергея Брилева. Да и лорд свой у нас теперь в Британии имеется – сын олигарха Лебедева, лорд Московский. Так что, переиначивая Вилли Токарева, «наши московиты в этом мире кое-что сумели доказать». Гордиться надо, а не оскорблять британских коллег.

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