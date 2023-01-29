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Кадыров устроил истерику из-за обращения к нему бойца ВСУ

  • 29.01.2023, 10:35
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Кадыров устроил истерику из-за обращения к нему бойца ВСУ

Глава Чечни боится, что Москва не обеспечит Грозный «Панцирями» в критический момент.

Блогер и боец ВСУ Евгений Карась в эфире одного из телеканалов заявил, что допускает ракетный «прилет» по Рамзану Кадырову. Тот долго не думал и записал ответ, сообщает УНИАН.

«Кто сказал, что не прилетит по Рамзану Кадырову? Кто сказал, что не прилетит по «центру принятия решения» кадыровской мафии. Неизвестный «хлопок», который прилетит в Грозный? И где-то там погибнет Кадыров или его окружение? Мы выразим ноту сочувствия. Это изнасилованное кадыровцами какое-то количество ФСБшников... Вот за них и прилетит ракета... или что-то неизвестное прилетит в Грозный», - высказался Карась.

Он намекнул, что для Грозного не хватит систем ПВО типа «Панцирей» и «Торов». «Очень много интересных вещей открывается для неизвестного «хлопка», (будет) что поражать…», - отметил Карась, говоря о новых пакетах западной помощи для Украины.

Кадыров решил ответить на слова Карася. «Я тут почитал какое-то заявление какого-то шнурка... Карась, что их ракеты долетят до Грозного. Я так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункеры ищу», - заявил чеченский глава.

В традиционной для себя манере подконтрольный Кремлю Кадыров начал истерить, что, мол, будет уничтожать всех украинцев, чем его боевики занимаются и сейчас.

Позже в своих соцсетях Карась показал скриншот новости, в которой говорилось о просьбе Кадырова к Кремлю поставить системы противовоздушной обороны в горах Чечни.

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