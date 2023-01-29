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«Потратила 700 рублей на курсы по расчесыванию кота»

  • 29.01.2023, 10:51
«Потратила 700 рублей на курсы по расчесыванию кота»

Владельцы породистых животных в Беларуси рассказали о расходах на своих питомцев.

Кот — это счастье, но не бесплатное. К каким расходам нужно быть готовым, когда берешь себе котенка? Журналисты onliner.by попросили владельцев породистых кошек рассказать о расходах на питомцев.

Прокормить трех котов — это 180 рублей

У Ангелины с мужем трое котов. Пару лет назад взяли беспородистую девочку-котенка, назвали Скади. А примерно спустя год решили, что кошка слишком много времени проводит дома одна, поэтому можно взять еще кого-то. Поскольку мечтали о большом и толстом коте, взяли мейн-куна, которого назвали Бизнес. Он не бесплатный, обошелся примерно в 600 рублей.

Третий кот появился случайно, в прошлом году. Ангелина пришла послушать лекцию о мейн-кунах, там был представитель минского питомника. Ангелина подписалась на Instagram питомника, а потом увидела кота с раскосыми глазами, которого захотела себе. Семейный бюджет лишился 1000 рублей, зато в доме появился кот Филипп. С 2020 по 2022 год квартира заселилась тремя котами.

«В месяц коты съедают около 8 килограмм корма, что встает нам в 160 рублей. Добавляем лакомства — и траты на еду вырастают до 180 рублей. Сначала мы экспериментировали с кормом, но врач сказал, что коты не люди и разнообразие им не нужно».

С беспородистой Скади проще, а вот мейн-кунов нужно вычесывать, иначе у них могут появиться колтуны, особенно за ушами и на животе. Ангелина рассказывает, что многие владельцы котов используют фурминатор для шерсти, но он может портить ее красоту. Поэтому для Филиппа и Бизнеса используют гребень для домашних животных.

«Мы столкнулись с сезонной линькой, шерсть была по всей квартире. Я записала котов в салон на процедуру «экспресс-линька», это 60—70 рублей на каждого. Мы оставили котов на три часа, а потом они смотрели на нас как на предателей. Поэтому я потратила 700 рублей на курсы грумеров. Теперь вычесываю свои котов сама, сама раз в три месяца мою их шампунем».

Когда мы писали о тратах на собак, хозяева псов рассказывали, что им приходилось покупать новую мебель, ковры и мощные пылесосы из-за питомцев. С кошками проще, разве что могут подрать мебель и шторы. «Во время игры мои коты подрали тюль. Можно купить антивандальные шторы, их еще называют «антикоготь». Желательно купить когтеточку. Мейн-кунам нужна высокая, потому что это большие коты, им хочется потянуться».

Эти коты выглядят, как взрослые, но в действительности они те еще дети. Поэтому еще одна статья расходов — игрушки.

«Пачка корма для Ричарда стоит до 80 рублей»

Это абиссинец по имени Ричард, вот что о нем рассказывает хозяйка Ирина: «Это аристократ, который любит чистоту и вкусно поесть. Корма и наполнители для него не дешевые, особенно в последнее время, потому что начали расти цены. Мы покупаем корма премиум-класса и дополнительно лакомства для Ричарда».

Это звучит дорого, а в реальности на Ричарда уходит 40—50 рублей в месяц.

«Сухой корм премиум-класса стоит 25—80 рублей за 2 килограмма, в месяц у нас уходит 1 килограмм. На лакомства для зубов и витамины еще 10 рублей. В качестве наполнителя для лотка берем силикагелевый, 4 литра стоит около 20—25 рублей, но теперь встречается и дороже».

Покупка абиссинца обошлась в $500. Сразу же нужно было купить когтеточку, лоток, наполнитель, корм, все это рекомендовал заводчик. Еще Ричарду купили расчески, поводок и ошейник.

«Каждый месяц покупаем кошке игрушки на 25 рублей, потому что старые ей надоедают»

Катерина мечтала о кошке с детства, но родители были против. Поэтому как только девушка стала жить самостоятельно, взяла себе кошку. Купила рэгдолла за $600 по имени Аврора. В месяц на Аврору уходит 150—200 рублей в зависимости от того, какие расходники закончились. Плюс ветеринарное обслуживание раз в год.

«Я специально искала неагрессивную ласковую породу, рэгдолл именно такой, потому что у них отсутствует ген агрессии, эти коты не выпускают когти. Они, как собаки, ходят за хозяином. Но у них есть минус: не умеют себя защитить».

Ежемесячные расходы на Аврору выглядят так:

Корм 2 килограмма за 112 рублей, хотя иногда его можно найти по акции за 77 рублей.

Так как кошка длинношерстная, ей нужны специальные подушечки для выгонки шерсти из организма. В месяц их надо 4 пачки, цена одной пачки — около 10 рублей.

Наполнитель для лотка простой комкующийся, он стоит 15 рублей за 5 литров.

Игрушки: удочки-дразнилки, разные мышки, мячики и другое. На это уходит до 25 рублей в месяц. Это связано с тем, что кошке быстро надоедают привычные игрушки и она перестает за ними охотиться — поэтому каждый месяц ее надо чем-то удивлять, чтобы она активничала.

Раз в год Аврора проходит осмотр у ветеринара, который включает сдачу крови на биохимию и плановую вакцинацию: на это суммарно уходит около 100 рублей.

«В обслуживании мой кот, купленный за $500, не отличается от обычного дворового»

Знакомьтесь, это Кент. Екатерина купила его за $500 два года назад в белорусском питомнике, который продает котят породы европейская бурма по всему миру.

Стартовый набор, который нужно было купить, — миска, лежак, игрушки, когтеточка. Собственно, все. Потом еще взяли когтеточку, потому что Кент решил точить когти об дверной коврик.

Екатерина говорит, что обслуживание Кента обходится не дороже, чем любого дворового кота. И это несмотря на то, что кота кормят сухим кормом премиум-класса и сырым мясом. «Заводчица рекомендовала нам кормить кота говяжьими почками. Они очень дешевые, но их сложно найти в магазинах, потому что это деликатес (смеется. — Прим. Onlíner). На корм для кота у нас уходит примерно 50 рублей в месяц. И столько же на наполнитель, мы берем дешевый древесный».

«Породистого кота получили почти задаром, в обслуживании он недорогой»

У Анны украинский левкой по имени Аргон. Несмотря на то что Аргон породистый, его купили всего за символические 20 рублей на «барахолке». «Его нам отдала девушка, у которой было два кота: украинский левкой и сфинкс. Они вообще не сдружились, поэтому одного она решили пристроить в другую семью. Его нам отдали вместе с лотком, домиком и мисками».

Поскольку шерсти у Аргона нет, ему решили купить вязаный свитер. Кот, словно ребенок-подросток, наотрез отказался носить одежду.

«Никаких особенных трат на Аргона у нас нет, берем лишь корм и наполнитель». В месяц на содержание украинского левкоя уходит около 70 рублей. «Если у кого-то на кошку уходит больше, мне самой интересно почитать и узнать, на что это люди тратят деньги».

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