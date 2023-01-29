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Путина уберут по-тихому

  • 29.01.2023, 11:05
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Путина уберут по-тихому

Ответ на вопрос «когда?» очень простой.

Срок пребывания у власти диктатора РФ Владимира Путина неумолимо приближается. Есть три сценария, по которым может пойти Россия. Их в своем видеоблоге в YouTube озвучил российский политик, историк Дмитрий Чернышевский.

«Ответ на вопрос, когда Путина уберут, очень простой. Путин будет убран по-тихому, быстро и эффективно, когда украинские войска возьмут Севастополь. Или, по крайней мере, когда зайдут в Крым, и станет понятно, что Севастополь не удержать. Падение Севастополя для этой войны имеет роль только немногим меньше, чем падение Москвы. И если к падению Москвы… никаких предпосылок сейчас нет, то падение Севастополя - вполне очевидная вещь, и она будет концом лично для Путина. Вся его политология, построенная на крымском консенсусе, на то, что он "Владимир-собиратель", (...) все это кончится, когда над Севастополем опять взовьется украинский флаг», - заявил российский историк.

Он назвал три сценария того, как российский диктатор может лишиться власти. Первый - это заговор элит.

«Крысы, загнанные в угол, собьются в стаю и растерзают промахнувшегося вожака. Так сделало гитлеровское окружение… Когда поймут, что безопаснее поднять заговор против тирана, чем ему служить… Ближайшее окружение просто придет к нему и скажет: «Володя, вот тебе документы об отставке, подписывай и давай в Китай…»... И эта трусливая кремлевская моль подпишет. Куда ему деваться?» - рассказал Чернышевский.

Второй сценарий - это военный переворот. Но поднимут его не путинские генералы, плотно встроенные в режим, а их подчиненные. «Военное восстание, поднятое капитанами, майорами, лейтенантами которые просто развернут свои части против коррумпированных генералов, путинских чинуш… У них нет дач на Рублевке, но они выносят на своих плечах кровавость бессмысленной войны. Они понимают бесполезность происходящего. Это может быть восстание частей на фронте, которые двинутся на Москву, и режим рухнет в течение 3 дней… В этом случае Путин полетит не в Китай, его арестуют. Отдадут восставшим частям, которые его поднимут на штыки», - поделился мнением российский политик.

Третий сценарий - это народное восстание. Однако, уточнил эксперт, бунт поднимут не оппозиционеры, а так называемая «серая масса», если она дойдет до ручки нищетой и массовым забоем на фронтах. Все эти три варианта случатся не скоро, если вообще случатся. Вероятней всего, ситуация начнет развиваться в этом направлении ближе к концу нынешнего года, когда военное поражение станет очевидным.

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